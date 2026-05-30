Rumor Kepergian Enzo Fernandez Semakin Santer, Chelsea Pasang Harga Rp 2,8 Triliun

JawaPos.com - Chelsea dikabarkan akan mematok harga sekitar GBP 120 juta (sekitar Rp 2,8 triliun) jika gelandang andalan mereka Enzo Fernandez memaksakan diri untuk hengkang pada bursa transfer musim panas 2026.

Pemain berusia 25 tahun itu disebut tengah mempertimbangkan masa depannya setelah Chelsea gagal mengamankan tiket kompetisi Eropa musim depan. Pasalnya, The Blues hanya mampu finis di peringkat ke-10 Premier League, hasil yang jauh dari ekspektasi klub.

Meskipun demikian, Chelsea tetap berharap Fernandez akan kembali bergabung dalam sesi pramusim usai membela Timnas Argentina. Namun, rumor mengenai potensi kepergiannya terus meningkat, bahkan tidak menutup kemungkinan sang pemain akan mengajukan permintaan resmi untuk meninggalkan klub.

Fernandez sendiri sebenarnya masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2032. Chelsea pun tidak berada dalam tekanan finansial untuk menjual pemainnya. Namun, Chelsea diyakini hanya akan mempertimbangkan tawaran yang melebihi GBP 107 juta (sekitar Rp 2,5 triliun), sebagaimana nilai transfer yang mereka bayarkan kepada Benfica pada Februari 2023.

Sejumlah klub besar Eropa, seperti Real Madrid disebut tertarik merekrut Fernandez. Namun, harganya yang tinggi menjadi kendala utama. Selain itu, keputusan transfer klub masih belum jelas. Sementara itu, Manchester City juga dilaporkan terus memantau perkembangan situasi Enzo Fernandez.

Di sisi lain, potensi penjualan Fernandez dapat membantu Chelsea dalam mendanai proyek pembangunan ulang skuad di bawah manajer baru, Xabi Alonso.

Alonso sendiri baru akan resmi mulai bekerja di Stamford Bridge pada 1 Juli mendatang setelah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun.

Sebelumnya, hubungan antara Fernandez dan klub sempat menjadi sorotan setelah sang pemain mengisyaratkan ketidakpuasannya dalam sebuah wawancara dengan ESPN Argentina, menyusul tersingkirnya Chelsea dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain pada Maret 2026.