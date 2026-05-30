Rumor Kepergian Enzo Fernandez Semakin Santer, Chelsea Pasang Harga Rp 2,8 Triliun

Chelsea pasang harga fantastis untuk Enzo Fernandez. (Instagram/@enzojfernandez)
JawaPos.com - Chelsea dikabarkan akan mematok harga sekitar GBP 120 juta (sekitar Rp 2,8 triliun) jika gelandang andalan mereka Enzo Fernandez memaksakan diri untuk hengkang pada bursa transfer musim panas 2026.
Pemain berusia 25 tahun itu disebut tengah mempertimbangkan masa depannya setelah Chelsea gagal mengamankan tiket kompetisi Eropa musim depan. Pasalnya, The Blues hanya mampu finis di peringkat ke-10 Premier League, hasil yang jauh dari ekspektasi klub.
Meskipun demikian, Chelsea tetap berharap Fernandez akan kembali bergabung dalam sesi pramusim usai membela Timnas Argentina. Namun, rumor mengenai potensi kepergiannya terus meningkat, bahkan tidak menutup kemungkinan sang pemain akan mengajukan permintaan resmi untuk meninggalkan klub.
Fernandez sendiri sebenarnya masih terikat kontrak jangka panjang hingga 2032. Chelsea pun tidak berada dalam tekanan finansial untuk menjual pemainnya. Namun, Chelsea diyakini hanya akan mempertimbangkan tawaran yang melebihi GBP 107 juta (sekitar Rp 2,5 triliun), sebagaimana nilai transfer yang mereka bayarkan kepada Benfica pada Februari 2023.
Sejumlah klub besar Eropa, seperti Real Madrid disebut tertarik merekrut Fernandez. Namun, harganya yang tinggi menjadi kendala utama. Selain itu, keputusan transfer klub masih belum jelas. Sementara itu, Manchester City juga dilaporkan terus memantau perkembangan situasi Enzo Fernandez.
Di sisi lain, potensi penjualan Fernandez dapat membantu Chelsea dalam mendanai proyek pembangunan ulang skuad di bawah manajer baru, Xabi Alonso.
Alonso sendiri baru akan resmi mulai bekerja di Stamford Bridge pada 1 Juli mendatang setelah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun.
Sebelumnya, hubungan antara Fernandez dan klub sempat menjadi sorotan setelah sang pemain mengisyaratkan ketidakpuasannya dalam sebuah wawancara dengan ESPN Argentina, menyusul tersingkirnya Chelsea dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain pada Maret 2026.
Kontroversi semakin memanas ketika Fernandez mengungkapkan keinginannya untuk tinggal di Spanyol. “Saya ingin tinggal di Spanyol, saya sangat menyukai Madrid,” kata Fernandez.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat