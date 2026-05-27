Minim Menit Bermain, Filip Jorgensen Ingin Hengkang dari Chelsea pada Bursa Transfer

JawaPos.com - Kiper Chelsea Filip Jorgensen dikabarkan ingin meninggalkan The Blues pada bursa transfer musim panas 2026. Keinginan itu muncul setelah Jorgensen lebih sering menjadi pelapis selama musim 2025/2026. Menurut laporan The Athletic, kiper tim nasional Denmark itu telah memberi tahu manajemen klub terkait keinginannya untuk mendapatkan menit bermain reguler di tim lain. Chelsea pun dikabarkan terbuka terhadap tawaran yang masuk untuk pemain berusia 24 tahun itu.

Jorgensen bergabung dengan Chelsea dari Villarreal CF pada musim panas 2024 dengan nilai transfer sekitar EUR 24,5 juta (sekitar Rp 500 miliar). Namun, selama dua musim di Stamford Bridge, Jorgensen belum mampu menggeser posisi kiper utama Robert Sanchez.

Sepanjang kariernya bersama Chelsea, Jorgensen telah mencatatkan 34 penampilan di semua kompetisi. Menariknya, sebagian besar penampilannya justru datang di ajang UEFA Europa Conference League yang memainkan 12 laga. Hal itu lebih banyak jika dibandingkan dengan penampilannya di Premier League yang hanya menjalani 11 laga.

Situasi itu membuatnya kesulitan mendapatkan ritme permainan yang konsisten. Jorgensen pun merasa perlu mencari klub yang dapat memberinya kesempatan tampil sebagai kiper utama.

Salah satu momen blunder yang menuai perhatian terjadi saat Jorgensen dipercaya tampil oleh pelatih saat itu, Liam Rosenior, dalam laga melawan Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions. Dalam laga itu, kesalahan umpan Jorgensen berhasil dimanfaatkan oleh Bradley Barcola menjadi gol. Kesalahan-kesalahan seperti itu dinilai turut menggerus kepercayaan klub terhadap kemampuannya sebagai solusi jangka panjang di bawah mistar gawang Chelsea.

Di sisi lain, Chelsea tidak khawatir kehilangan Jorgensen. Klub tidak merasa perlu mencari pengganti karena telah menyiapkan talenta muda asal Belgia, Mike Penders. Penders yang baru berusia 20 tahun, akan bergabung dengan skuad utama setelah menjalani masa peminjaman di klub afiliasi Chelsea, RC Strasbourg. Penders disebut-sebut sebagai salah satu kiper muda paling menjanjikan di Eropa saat ini.

Di bawah pelatih baru Xabi Alonso, Penders diproyeksikan akan bersaing langsung dengan Sanchez untuk posisi kiper utama. Sementara itu, kepergian Jorgensen dinilai sebagai solusi terbaik bagi semua pihak. Chelsea dapat memperoleh dana tambahan untuk rencana transfer mereka sekaligus memberi ruang bagi perkembangan Penders di tim utama.