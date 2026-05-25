Chelsea Kalah Memalukan dari Sunderland, Gary Neville Peringatkan Xabi Alonso!

JawaPos.com - Chelsea menutup musim 2025-26 dengan cara yang benar-benar mengecewakan. The Blues kalah 2-1 dari Sunderland di laga terakhir Premier League, hasil yang memastikan mereka hanya finis di posisi ke-10 dan gagal tampil di kompetisi Eropa musim depan.

Kekalahan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Gary Neville, yang mengirim peringatan khusus kepada manajer baru Chelsea, Xabi Alonso.

Baca Juga:Andy Robertson Angkat Topi untuk Pep Guardiola di Perpisahan Emosional Bersama Liverpool

Neville: Alonso Dapat “Tugas Sangat Berat” Legenda Manchester United itu menilai Alonso akan menghadapi tantangan besar saat mulai bekerja di Stamford Bridge musim panas nanti.

Melansir Metro Sport, dalam podcast Sky Sports, Neville bahkan menyebut Chelsea saat ini sebagai klub yang sedang kacau dan membutuhkan perombakan total.

"Ya!"

"Kita sudah membicarakan betapa besar tugas Roberto De Zerbi di Spurs, Xabi Alonso harus melakukan hal yang sama persis di Chelsea."

Neville merasa Alonso nantinya bukan hanya bekerja sebagai pelatih kepala biasa.

"Dia memang ditunjuk sebagai manajer, tetapi dia juga bisa saja disebut manajer, direktur olahraga, pemilik, dan semua jabatan lainnya."

Menurut Neville, Chelsea seolah menyerahkan seluruh tanggung jawab membangun ulang klub kepada mantan pelatih Bayer Leverkusen tersebut.

Baca Juga:Erling Haaland Ungkap Pep Guardiola Bukan Alasan Utamanya di Manchester City