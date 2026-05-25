Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 26 Mei 2026 | 03.18 WIB

Chelsea Kalah Memalukan dari Sunderland, Gary Neville Peringatkan Xabi Alonso!

Xabi Alonso resmi menjadi manajer Chelsea. (ig @football_today_yt) - Image

Xabi Alonso resmi menjadi manajer Chelsea. (ig @football_today_yt)

JawaPos.com - Chelsea menutup musim 2025-26 dengan cara yang benar-benar mengecewakan. The Blues kalah 2-1 dari Sunderland di laga terakhir Premier League, hasil yang memastikan mereka hanya finis di posisi ke-10 dan gagal tampil di kompetisi Eropa musim depan.

Kekalahan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Gary Neville, yang mengirim peringatan khusus kepada manajer baru Chelsea, Xabi Alonso.

Neville: Alonso Dapat “Tugas Sangat Berat”

Legenda Manchester United itu menilai Alonso akan menghadapi tantangan besar saat mulai bekerja di Stamford Bridge musim panas nanti.

Melansir Metro Sport, dalam podcast Sky Sports, Neville bahkan menyebut Chelsea saat ini sebagai klub yang sedang kacau dan membutuhkan perombakan total.

"Ya!"

"Kita sudah membicarakan betapa besar tugas Roberto De Zerbi di Spurs, Xabi Alonso harus melakukan hal yang sama persis di Chelsea."

Neville merasa Alonso nantinya bukan hanya bekerja sebagai pelatih kepala biasa.

"Dia memang ditunjuk sebagai manajer, tetapi dia juga bisa saja disebut manajer, direktur olahraga, pemilik, dan semua jabatan lainnya."

Menurut Neville, Chelsea seolah menyerahkan seluruh tanggung jawab membangun ulang klub kepada mantan pelatih Bayer Leverkusen tersebut.

"Sepertinya mereka telah memberikan kunci klub kepadanya dan memintanya untuk membereskan masalah karena Chelsea sedang kesulitan, musim yang sangat buruk bagi mereka."

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Andy Robertson Angkat Topi untuk Pep Guardiola di Perpisahan Emosional Bersama Liverpool - Image
Sepak Bola Dunia

Andy Robertson Angkat Topi untuk Pep Guardiola di Perpisahan Emosional Bersama Liverpool

Selasa, 26 Mei 2026 | 03.13 WIB

Erling Haaland Ungkap Pep Guardiola Bukan Alasan Utamanya di Manchester City  - Image
Sepak Bola Dunia

Erling Haaland Ungkap Pep Guardiola Bukan Alasan Utamanya di Manchester City 

Selasa, 26 Mei 2026 | 03.07 WIB

Rekap Akhir Musim Premier League 2025/2026: Arsenal Juara, Chelsea Absen di Kompetisi Eropa - Image
Sepak Bola Dunia

Rekap Akhir Musim Premier League 2025/2026: Arsenal Juara, Chelsea Absen di Kompetisi Eropa

Senin, 25 Mei 2026 | 15.11 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

4

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

5

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

6

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun

9

17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga

10

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore