Rekap Akhir Musim Premier League 2025/2026: Arsenal Juara, Chelsea Absen di Kompetisi Eropa

Arsenal mengangkat trofi Premier League. (instagram.com/@arsenal)
JawaPos.com - Premier League musim 2025/2026 resmi berakhir pada Minggu (24/5). Dari sekian banyak drama yang terjadi, Chelsea menjadi salah tajuk utama karena akan absen di kompetisi Eropa 2026/2027.
Chelsea yang wajib menang atas di pekan terakhir justru alami kekalahan 2-1 dari Sunderland. Kekalahan tersebut membuat The Blues berada posisi 10 klasemen akhir sekaligus mengubur mimpi bermain di kompetisi Eropa musim depan. Kemenangan Sunderland tersebut sekaligus mengantarkan mereka mentas di Europa League 2026/2027.
Manajer baru Chelsea, Xabi Alonso pun akan memulai pekerjaan pada musim pertamanya tanpa kompetisi Liga Champions, Europa League, maupun Conference League.
Sementara itu satu tiket terakhir UEFA Champions League untuk wakil Premier League diraih Liverpool setelah pada laga terakhir bermain imbang 1-1 melawan Brentford. The Reds finish di posisi lima klasemen, unggul tiga angka dari Bournemouth yang meraih spot di Europa League.
Bagi Brentford, kegagalan meraih tiga poin di Anfield sekaligus menutup peluang untuk meraih tiket kompetisi Eropa karena hanya finish di ranking sembilan, kalah selisih gol dari Brighton di urutan kedelapan yang mengunci tiket UEFA Conference League.
Juara: Arsenal
Lolos Europa League: Bournemouth dan Sunderland
Lolos Conference League: Brighton
