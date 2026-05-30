Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 30 Mei 2026 | 15.47 WIB

Ousmane Dembele Puji Setinggi Langit Arsenal Jelang Lawan PSG di Final Liga Champions

Pemain Paris Saint-Germain Ousmane Dembele. (Instagram/@o.dembele7)

JawaPos.com - Ousmane Dembele memberikan pujian setinggi langit kepada Arsenal menjelang laga final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain (PSG). Laga tersebut bakal dimainkan di Ferenc Puskas Stadium, Sabtu (30/5) pukul 23.00 WIB.

Penyerang PSG tersebut memuji Arsenal yang punya kekuatan sama baiknya saat menyerang dan bertahan. Selain itu, Ousmane Dembele juga menyebut The Gunners pantas menjadi juara Liga Inggris musim ini.

"Mereka adalah tim papan atas; kita melihat itu dengan kemenangan mereka di Liga Premier, tetapi juga dengan finis di puncak klasemen fase liga Liga Champions. Mereka pantas berada di sini, mereka memainkan sepak bola yang hebat. Mereka kuat di semua lini, baik menyerang maupun bertahan. Manajer juga telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia pantas membawa mereka meraih gelar Liga Premier," kata Ousmane Dembele saat jumpa pers yang dikutip laman UEFA, Jumat (29/5).

Masalah betis yang dialami Ousmane Dembele sempat menjadi kekhawatiran PSG menjelang laga final. Namun pemain 29 tahun tersebut, merasa kondisinya semakin membaik dan siap main di final.

"Saya tidak takut absen di final ini karena cedera. Ini musim yang sulit, tetapi pelatih dan staf telah mengelola kami dengan fantastis. Saya merasa 100% fit dan begitu juga tim. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik, jadi kami berharap dapat tampil maksimal besok," imbuh pemain timnas Prancis tersebut.

Di PSG, tidak ada tekanan sama sekali dan mereka sangat menikmati momen final melawan Arsenal. Saat ini, Dembele melihat timnya sedang haus akan kemenangan sekaligus meraih gelar Liga Champions musim ini.

"Kami menikmati momen-momen ini. Kami memiliki tim muda, tim hebat yang ingin memenangkan trofi. Kami haus akan kemenangan, baik itu Liga Champions, liga domestik, atau gelar domestik. Jika Anda ingin berada di puncak, Anda harus memenangkan trofi semacam ini berkali-kali," terang Dembele.

Jika berhasil menang, Dembele merasa hal tersebut adalah sebuah sejarah bagi klub. Meskipun demikian, para pemain PSG tetap fokus melawan Arsenal.

"Anda selalu ingin bermain di akhir Mei, di final Liga Champions UEFA. Tahun lalu adalah momen yang sangat penting. Kami memiliki tim muda dengan banyak ambisi. Kemenangan besok akan menjadi sesuatu yang bersejarah. Kami tetap fokus; kami menghadapi tim papan atas," pungkas Dembele.

Editor: Edi Yulianto
