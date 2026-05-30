Duel Antarlini PSG vs Arsenal: Adu Kekuatan Pertahanan hingga Lini Serang di Final Liga Champions

JawaPos.com - Berhasil membangun lini depan yang fleksibel dan sulit diprediksi lawan. Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue, dan Khvicha Kvaratskhelia menjadi senjata utama PSG dalam membongkar pertahanan lawan.

Keempat pemain tersebut memiliki mobilitas tinggi dan sering bertukar posisi selama pertandingan berlangsung.

Kvaratskhelia menjadi salah satu sosok yang paling menonjol. Winger asal Georgia itu tampil luar biasa sepanjang musim dengan torehan 10 gol dan enam assist di Liga Champions.

Kecepatan, kreativitas, serta kemampuan dribel yang dimiliki Kvaratskhelia membuat dirinya menjadi ancaman serius bagi Arsenal. Ia juga sangat efektif dalam membuka ruang bagi rekan-rekannya lewat pergerakan tanpa bola yang cerdas.

Di sisi lain, Arsenal tetap memiliki Bukayo Saka sebagai andalan utama di lini depan. Meski sempat mengalami cedera pada pertengahan musim, pemain timnas Inggris tersebut tetap menunjukkan pengaruh besar dalam permainan The Gunners.

Saka menjadi pemain yang paling sering menciptakan peluang berbahaya dari sisi kanan serangan Arsenal. Kecepatan, kemampuan duel satu lawan satu, serta akurasi umpan akhirnya membuat dirinya menjadi pemain kunci dalam sistem permainan Arteta.

Sepanjang Liga Champions musim ini, Saka mencatatkan tiga gol dan dua assist dari 10 pertandingan. Statistik itu memang tidak sebesar Kvaratskhelia, namun kontribusinya terhadap permainan Arsenal tetap sangat vital.

Final Liga Champions kali ini diperkirakan berjalan terbuka karena kedua tim sama-sama memiliki kualitas menyerang yang tinggi.