Daftar Klub Sepak Bola Paling Bernilai 2026 Versi Forbes: Real Madrid Ungguli Barcelona dan Manchester United

JawaPos.com - Real Madrid kembali mendominasi di dunia sepak bola dari segi finansial. Berdasarkan laporan terbaru Forbes, klub raksasa asal Spanyol itu kembali menempati posisi puncak sebagai klub sepak bola paling bernilai di dunia pada 2026.

Los Blancos mencatatkan pendapatan olahraga tahunan sebesar USD 1,27 miliar (sekitar Rp 22,5 triliun) sepanjang musim 2024/2025. Angka itu memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh franchise NFL, Dallas Cowboys, yang meraih pendapatan sebesar USD 1,23 miliar (sekitar Rp 21 triliun) pada 2024. Capaian Real Madrid itu sekaligus menjadi rekor baru pendapatan tahunan tertinggi untuk tim olahraga versi Forbes tanpa penyesuaian inflasi.

Secara keseluruhan, Real Madrid saat ini memiliki valuasi mencapai USD 9,5 miliar (sekitar Rp 169 triliun). Nilai tersebut unggul sekitar USD 2 miliar (sekitar Rp 35 triliun) dari rival abadinya, Barcelona, yang menempati posisi kedua dengan valuasi USD 7,5 miliar (sekitar Rp 133 triliun).

Baca Juga:Vinicius Jr Ungkap Hubungan dengan Florentino Perez dan Mbappe di Real Madrid

Keberhasilan itu memperpanjang dominasi Real Madrid sebagai klub sepak bola paling bernilai di dunia selama lima tahun berturut-turut, serta 10 kali dalam 13 tahun terakhir. Capaian itu menjadi kabar positif bagi klub, terutama setelah dua musim terakhir yang kurang memuaskan dari sisi prestasi di lapangan karena gagal meraih trofi di Santiago Bernabeu.

Barcelona yang berada di posisi kedua, juga menunjukkan performa finansial yang kuat. Klub asal Catalunya tersebut menjadi satu-satunya tim sepak bola selain Real Madrid yang mampu mencatatkan pendapatan tahunan di atas USD 1 miliar (sekitar Rp 17 triliun) tanpa memasukkan hasil dari penjualan pemain.

Dalam daftar 30 klub paling bernilai versi Forbes, dominasi juga terlihat dari klub-klub Liga Inggris. Sebanyak 11 klub Premier League berhasil masuk dalam daftar tersebut, jumlah terbanyak dibandingkan liga lainnya.

Dilansir dari ESPN, hal itu dinilai menjadi salah satu faktor di balik dominasi klub-klub Inggris dalam kompetisi Eropa dengan mereka menjuarai dua edisi terakhir Liga Europa dan Conference League. Arsenal bahkan berpeluang melengkapi dominasi tersebut di Liga Champions.

Sementara itu, Major League Soccer (MLS) dari Amerika Serikat juga menunjukkan perkembangan signifikan. Terdapat tujuh klub MLS yang masuk dalam 30 besar yang menjadikannya liga dengan jumlah wakil terbanyak kedua setelah Premier League.