Vinicius Jr Ungkap Hubungan dengan Florentino Perez dan Mbappe di Real Madrid

JawaPos.com - Real Madrid kembali mendapat angin segar dari salah satu pemain paling penting mereka, Vinicius Junior.
Penyerang asal Brasil itu memastikan dirinya masih nyaman berada di Santiago Bernabeu dan belum memikirkan secara serius soal perpanjangan kontrak dalam waktu dekat.
Dalam wawancara bersama CazeTV, Vinicius menegaskan bahwa situasinya di Madrid masih sangat tenang.
Pemain berusia 25 tahun tersebut masih memiliki kontrak hingga 2027 dan merasa tidak ada alasan untuk terburu-buru membahas masa depannya.
Menurut Vinicius, hubungan dirinya dengan manajemen klub, termasuk presiden Florentino Perez, berjalan sangat baik. Ia merasa mendapat kepercayaan penuh dari klub dan memilih menikmati setiap momen bersama Los Blancos.
Vinicius bahkan mengaku tidak pernah membayangkan bermain untuk klub lain selain Madrid.
Baca Juga:Vinicius Junior dan Kylian Mbappe Jadi Pusat Perdebatan Penjualan Kontroversial Real Madrid
Baginya, mengenakan seragam Real Madrid merupakan mimpi masa kecil yang berhasil diwujudkan. Karena itu, ia ingin terus bertahan dan mencatat sejarah lebih panjang bersama klub raksasa Spanyol tersebut.
Musim ini memang tidak berjalan sesuai harapan bagi Real Madrid. Mereka kembali gagal meraih gelar dan harus melihat rival abadi, FC Barcelona, tampil lebih konsisten dalam perburuan trofi domestik.
Vinicius menilai timnya kehilangan banyak poin penting, terutama di laga kandang yang seharusnya bisa dimenangkan.
Meski begitu, sang winger tetap optimistis Madrid akan segera bangkit. Ia percaya karakter klub yang identik dengan mental juara akan membawa tim kembali ke jalur kemenangan musim depan.
Selain membahas kondisi tim, Vinicius juga berbicara mengenai kedekatannya dengan Kylian Mbappé. Ia mengungkapkan bahwa hubungan mereka sangat baik, bahkan jauh sebelum Mbappe bergabung ke Madrid.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat