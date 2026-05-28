Andre Rizal Hanafi
Kamis, 28 Mei 2026 | 18.05 WIB

Vinicius Jr Ungkap Hubungan dengan Florentino Perez dan Mbappe di Real Madrid

 

Vinicius Junior dan Kylian Mbappe (Bein Sports)

JawaPos.com - Real Madrid kembali mendapat angin segar dari salah satu pemain paling penting mereka, Vinicius Junior.

Penyerang asal Brasil itu memastikan dirinya masih nyaman berada di Santiago Bernabeu dan belum memikirkan secara serius soal perpanjangan kontrak dalam waktu dekat.

Dalam wawancara bersama CazeTV, Vinicius menegaskan bahwa situasinya di Madrid masih sangat tenang.

Pemain berusia 25 tahun tersebut masih memiliki kontrak hingga 2027 dan merasa tidak ada alasan untuk terburu-buru membahas masa depannya.

Menurut Vinicius, hubungan dirinya dengan manajemen klub, termasuk presiden Florentino Perez, berjalan sangat baik. Ia merasa mendapat kepercayaan penuh dari klub dan memilih menikmati setiap momen bersama Los Blancos.

Vinicius bahkan mengaku tidak pernah membayangkan bermain untuk klub lain selain Madrid.

Baginya, mengenakan seragam Real Madrid merupakan mimpi masa kecil yang berhasil diwujudkan. Karena itu, ia ingin terus bertahan dan mencatat sejarah lebih panjang bersama klub raksasa Spanyol tersebut.

Musim ini memang tidak berjalan sesuai harapan bagi Real Madrid. Mereka kembali gagal meraih gelar dan harus melihat rival abadi, FC Barcelona, tampil lebih konsisten dalam perburuan trofi domestik.

Vinicius menilai timnya kehilangan banyak poin penting, terutama di laga kandang yang seharusnya bisa dimenangkan.

Meski begitu, sang winger tetap optimistis Madrid akan segera bangkit. Ia percaya karakter klub yang identik dengan mental juara akan membawa tim kembali ke jalur kemenangan musim depan.

Selain membahas kondisi tim, Vinicius juga berbicara mengenai kedekatannya dengan Kylian Mbappé. Ia mengungkapkan bahwa hubungan mereka sangat baik, bahkan jauh sebelum Mbappe bergabung ke Madrid.

