Dua Musim Tanpa Gelar, Florentino Perez Sebut Real Madrid Hanya Butuh Pelatih yang Tepat

JawaPos.com - Presiden Real Madrid Florentino Perez menegaskan bahwa klubnya hanya membutuhkan pelatih yang tepat untuk kembali ke performa terbaik, setelah dua musim tanpa gelar besar. Perez juga menyebut nama Jose Mourinho sebagai sosok yang masuk dalam kategori pelatih berkualitas.

Dalam pernyataannya kepada stasiun televisi nasional Spanyol TVE, Perez menilai skuad Real Madrid saat ini sudah cukup kuat untuk membuka era baru yang sukses dalam sejarah klub. “Mbappe, Vinicius, Bellingham, Guler, Valverde, Tchouameni… mereka adalah yang terbaik di dunia. Dengan pelatih yang tepat, mereka akan menjadi bagian dari era yang sangat penting dalam sejarah Real Madrid,” ujar Perez.

Real Madrid sendiri belum berhasil meraih trofi besar dalam dua musim terakhir, meski telah ditangani oleh tiga pelatih berbeda, yakni Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, dan Alvaro Arbeloa. Ketiganya dinilai belum mampu mengoptimalkan potensi skuad yang dimiliki.

Perez pun memberikan komentarnya terkait Jose Mourinho yang pernah melatih Real Madrid pada periode 2010 hingga 2013. Menurut Perez, pelatih asal Portugal itu masih memiliki kualitas yang mumpuni. “Mourinho adalah pelatih yang bagus, jelas,” kata Perez singkat.

Di sisi lain, situasi politik internal klub juga memanas menjelang pemilihan presiden yang akan digelar pada 7 Juni. Perez yang kembali mencalonkan diri, akan menghadapi pengusaha Enrique Riquelme dalam pemilihan presiden pertama yang diperebutkan sejak 2006.

Riquelme dalam wawancaranya dengan ESPN menyatakan akan mengumumkan secara spesifik nama pelatih dan target transfer jika terpilih. Riquelme bahkan menyebut gelandang Manchester City Rodri sebagai salah satu profil pemain ideal yang seharusnya dimiliki Real Madrid. “Rodri adalah tipe pemain yang seharusnya ada di Real Madrid,” ujar Riquelme.

Selain isu pelatih, masa depan Vinicius Junior juga menjadi perhatian khusus. Kontrak pemain asal Brasil itu sebenarnya masih berlaku hingga 2027, tetapi hingga saat ini belum ada kepastian terkait perpanjangan kontraknya. “Saya tidak tahu apakah dia akan memperpanjang kontrak. Tetapi jika Anda bertanya pendapat saya, saya ingin dia tetap di sini,” kata Perez.

Perez juga melontarkan kritik terhadap Riquelme, khususnya terkait susunan tim yang diajukan dalam pencalonannya. Perez menyinggung adanya figur-figur yang pernah terlibat dalam era kepemimpinan Ramon Calderon yang disebutnya sebagai periode paling suram dalam sejarah klub.