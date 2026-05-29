Tinggalkan Girona Usai Terdegradasi dari La Liga, Michel Sanchez Dikabarkan Minat ke Ajax Amsterdam

JawaPos.com - Pelatih Michel Sanchez resmi meninggalkan Girona setelah klub itu terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Spanyol. Keputusan itu diumumkan langsung oleh pihak klub pada Kamis (28/5), beberapa hari setelah hasil imbang 1-1 melawan Elche yang memastikan mereka gagal bertahan di La Liga.

Dalam pernyataan resminya, Girona menyebut bahwa Sanchez tidak akan melanjutkan kariernya bersama tim asal Catalunya tersebut. Hasil imbang kontra Elche menjadi momen krusial, ketika kemenangan seharusnya cukup untuk mengamankan posisi mereka di kompetisi teratas Spanyol.

“Michel Sanchez tidak akan melanjutkan tugasnya di Girona FC. Klub ingin menyampaikan rasa terima kasih yang paling tulus kepada pelatih asal Madrid tersebut atas dedikasi, komitmen, dan profesionalismenya,” tulis Girona dalam pernyataan resminya.

Meski berakhir dengan kekecewaan, kontribusi Sanchez selama menangani Girona tetap mendapat apresiasi tinggi. Klub memuji sosok pelatih berusia 50 tahun itu atas sikapnya yang humanis, mudah didekati, dan penuh rasa hormat terhadap pemain, staf, manajemen, serta para pendukung.

Michel Sanchez pertama kali bergabung dengan Girona pada tahun 2021 dan langsung memberikan dampak signifikan. Sanchez berhasil membawa tim promosi dari divisi kedua, sebelum kemudian mencatatkan prestasi luar biasa pada musim 2023/2024.

Pada musim itu, Girona tampil mengejutkan dengan sempat memimpin klasemen La Liga hingga Januari, sebelum akhirnya finis di posisi ketiga di bawah Real Madrid dan Barcelona. Pencapaian itu sekaligus mengantar mereka tampil untuk pertama kalinya di kompetisi Liga Champions.

Namun, performa Girona di Liga Champions tidak berjalan mulus. Mereka hanya mampu finis di posisi ke-33 dari total 36 tim peserta. Selain itu, kepergian sejumlah pemain kunci ikut memengaruhi performa tim, termasuk Savinho yang bergabung dengan Manchester City.

Girona sendiri merupakan bagian dari City Football Group yang didukung oleh investasi Abu Dhabi yang juga menaungi Manchester City. Meski memiliki struktur kepemilikan yang kuat, tim tidak mampu mempertahankan konsistensi performa hingga akhirnya harus turun kasta.