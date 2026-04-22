Real Betis vs Girona 3-2: Tekanan Estadi Montilivi Runtuh, Kemenangan Manuel Pellegrini Berlabuh

JawaPos.com - Pertandingan La Liga antara Girona dan Real Betis berlangsung sengit dan penuh tekanan di Estadi Montilivi, Girona, Selasa (22/4). Laga itu berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Real Betis setelah melalui pertarungan ketat hingga menit akhir.

Girona memulai laga dengan agresif dan langsung membuka keunggulan cepat pada menit ke-7 lewat gol Viktor Tsygankov. Gol pembuka itu berawal dari situasi di dalam kotak penalti yang dimanfaatkan dengan baik untuk membawa tuan rumah unggul 1-0.

Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama setelah Real Betis berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-23 lewat sepakan jarak jauh Marc Roca yang mengarah ke sudut bawah gawang. Skor 1-1 pun bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, Real Betis tampil lebih efektif. Pergantian pemain yang dilakukan saat jeda, termasuk masuknya Cedric Bakambu dan Rodrigo Riquelme terbukti memberi dampak signifikan.

Pada menit ke-63, Real Betis berbalik unggul 2-1 lewat Abde Ezzalzouli yang menyelesaikan serangan balik cepat hasil umpan Bakambu. Girona tidak tinggal diam dan kembali berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-68 melalui eksekusi penalti Azzedine Ounahi.

Ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang, Real Betis justru memastikan kemenangan pada menit ke-80. Dilansir dari ESPN, Rodrigo Riquelme mencetak gol penutup usai menerima umpan dari Abde Ezzalzouli dan membawa Los Verdiblancos unggul 3-2.

Di sisa waktu pertandingan, Girona sebenarnya masih berusaha keras mencari gol penyeimbang, tetapi Real Betis mampu bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Real Betis Manuel Pellegrini mengungkapkan bahwa kemenangan itu sangat penting bagi timnya setelah beberapa pertandingan tanpa kemenangan.

“Ini adalah tiga poin yang sangat penting. Sudah lama kami tidak meraih kemenangan di liga, meskipun kami sering bermain imbang yang membantu kami tetap berada di posisi lima,” kata Pellegrini dikutip dari YouTube Real Betis Balompie.

Pellegrini juga menekankan bahwa kemenangan itu menjadi respons positif setelah kekecewaan di kompetisi Eropa sebelumnya ketika melawan Braga.