Real Madrid TV Kembali Sindir Barcelona dan Wasit La Liga: Ini Liga Negreira!

Real Madrid akan menjamu Bayern Munchen di perempat final Liga Champions (UCL) leg 1. (instagram.com/@realmadrid)
JawaPos.com - Upaya Real Madrid untuk terus menekan Barcelona dalam perburuan gelar kembali tersandung. Hasil imbang 1-1 melawan Girona pada Jumat malam jadi pukulan telak.
Seperti déjà vu, pertandingan ini lagi-lagi diwarnai keputusan wasit yang memicu perdebatan. Insiden paling panas terjadi saat Kylian Mbappé dijatuhkan di kotak penalti, namun tidak ada hadiah penalti yang diberikan. Momen itu langsung jadi bahan bakar bagi Real Madrid TV untuk melontarkan kritik keras.
Melansir Barca Blaugranes, dalam tayangan pascalaga, mereka tidak hanya menyoroti performa tim sendiri, tapi juga secara terang-terangan menyindir perangkat pertandingan dan rival utama mereka.
“Madrid bermain buruk tetapi juga menanggung konsekuensi dari keputusan wasit yang memalukan,” demikian penilaian yang disampaikan.
Nada kritik kemudian meningkat tajam saat mereka membahas insiden penalti tersebut.
“Kami beruntung memiliki banyak tayangan ulang, dan di setiap tayangan ulang Anda dapat melihat bahwa pelanggaran itu jelas merupakan penalti. Bahkan penalti ganda, karena Victor Reis juga menjegalnya dengan kakinya.”
Dan yang paling mencuri perhatian tentu saja pernyataan penutup mereka:
“Inilah konsekuensi dari Negreira. Inilah Liga Negreira.”
