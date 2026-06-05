PSG Bawa Spirit Puskas Arena! Ingin Menangi Piala Dunia usai Juara Liga Champions, Timnas Prancis Jadi Skuad Termahal

JawaPos.com – Ousmane Dembele, Lucas Hernandez, Desire Doue, Bradley Barcola, dan Warren Zaire-Emery baru merapat ke Clairefontaine kemarin (4/6). Kelimanya terlambat bergabung di kamp timnas Prancis tersebut jelang Piala Dunia 2026 karena baru mengantarkan Paris Saint-Germain (PSG) juara Liga Champions akhir pekan lalu (31/5).

PSG mengalahkan Arsenal 4-3 dalam adu penalti di Puskas Arena, Budapest. Dembele dkk pun ingin membawa spirit Puskas Arena itu saat membela Les Bleus –sebutan timnas Prancis– dalam Piala Dunia yang berlangsung di Kanada-Amerika Serikat-Meksiko pada 12 Juni sampai 20 Juli nanti.

’’Mewakili Prancis dalam Piala Dunia merupakan kebanggaan tersendiri. Setelah juara (Liga Champions bersama PSG, Red), tugasku kini membawa Prancis memenanginya (Piala Dunia),’’ kata Dembele seperti dilansir dari Le10Sport.

Sepuluh Nama Lain Bukan hanya Dembele dan keempat rekannya di PSG yang mengusung misi juara Liga Champions dan Piala Dunia. Ada pula sepuluh penggawa penggawa PSG lainnya dari kontestan Piala Dunia lainnya yang punya misi serupa.

Antara lain kuartet Portugal (Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, dan Goncalo Ramos), Marquinhos (Brasil), Achraf Hakimi (Maroko), Ibrahim Mbaye (Senegal), Fabian Ruiz (Spanyol), dan Lee Kang-in (Korsel).

”Aku berharap tahun ini bisa menjadi tahun terbaikku,” kata Hakimi yang awal tahun ini juga memenangi Piala Afrika setelah gelar Senegal dicabut.

Debut Duo Doue Di antara pemain PSG dalam skuad Prancis, wide attacker Desire Doue akan menjalani Piala Dunia yang spesial di dalam hidupnya. Sebab, Desire akan menjalani debut Piala Dunia bersama saudara laki-lakinya, Guela Doue. Bedanya, Guela memperkuat Pantai Gading.

Desire pun bisa berhadapan dengan Guela yang berposisi sebagai bek kanan itu saat Prancis beruji coba lawan Les Elephants –julukan Pantai Gading– di Stade de la Beaujoire, Nantes, dini hari tadi (5/6).

Berbeda dengan Desire yang memperkuat Prancis karena garis keturunan dari ibu, Guela memilih membela Pantai Gading dua tahun lalu karena darah ayahnya.