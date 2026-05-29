Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 30 Mei 2026 | 00.22 WIB

Kvaratskhelia Optimistis PSG Bisa Pertahanan Gelar Liga Champions

Winger PSG asal Georgia Khvicha Kvaratskhelia. (Dok. Paris Saint-Germain) - Image

Winger PSG asal Georgia Khvicha Kvaratskhelia. (Dok. Paris Saint-Germain)

JawaPos.com - Winger Paris Saint-Germain (PSG) Khvicha Kvaratskhelia optimistis timnya mampu mempertahankan gelar Liga Champions. PSG akan menghadapi Arsenal pada partai final di Puskas Arena pada Sabtu (30/6).

Pemain asal Georgia Khvicha Kvaratskhelia menilai Les Parisiens memiliki kualitas untuk kembali mencetak sejarah di kompetisi elite Eropa. PSG mengusung misi besar dalam final kali ini.

Bila berhasil mengalahkan Arsenal, PSG klub asal Prancis itu akan menjadi tim pertama selain Real Madrid yang mampu mempertahankan gelar Liga Champions sejak era kompetisi modern dimulai pada 1992/93.

"Semua ini sangat penting, dan kami memahami bahwa kami adalah juara bertahan serta bisa menang lagi," kata Kvaratskhelia kepada UEFA dilansir dari Antara.

Real Madrid terakhir melakukannya dengan tiga gelar beruntun pada periode 2016 hingga 2018. Final melawan Arsenal juga menjadi pertemuan keempat kedua tim di Liga Champions sejak awal musim lalu.

PSG memiliki catatan positif setelah memenangkan dua pertemuan terakhir saat menyingkirkan Arsenal di semifinal musim sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, PSG menjadi salah satu kekuatan dominan di Eropa.

Sejak 2020, mereka tampil di final Liga Champions lebih banyak dibanding klub lain dengan tiga penampilan, termasuk keberhasilan meraih trofi musim lalu. Kesuksesan itu diraih di bawah asuhan Luis Enrique setelah PSG menghancurkan Inter Milan 5-0 di Allianz Arena.

Meski menyandang status juara bertahan, perjalanan PSG musim ini tidak selalu berjalan mulus. Kvaratskhelia mengakui timnya sempat mengalami kesulitan pada fase awal kompetisi akibat jadwal padat dan minim waktu pemulihan.

Menurut Khvicha Kvaratskhelia, PSG mulai menemukan ritme permainan pada pertengahan musim dan mampu kembali menunjukkan identitas mereka di lapangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
4 Alasan PSG Bisa Kalahkan Arsenal di Final Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

4 Alasan PSG Bisa Kalahkan Arsenal di Final Liga Champions

Kamis, 28 Mei 2026 | 19.40 WIB

Pundit Ini Beberkan 2 Kelemahan PSG yang Wajib Dimanfaatkan Arsenal di Final Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Pundit Ini Beberkan 2 Kelemahan PSG yang Wajib Dimanfaatkan Arsenal di Final Liga Champions

Rabu, 27 Mei 2026 | 23.43 WIB

Arsenal vs PSG di Final Liga Champions, Noni Madueke Diperkirakan Akan Siap Tampil - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal vs PSG di Final Liga Champions, Noni Madueke Diperkirakan Akan Siap Tampil

Rabu, 27 Mei 2026 | 23.40 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional

3

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

4

Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya

5

Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung

6

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

7

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

8

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

10

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore