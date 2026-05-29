Kvaratskhelia Optimistis PSG Bisa Pertahanan Gelar Liga Champions

Winger PSG asal Georgia Khvicha Kvaratskhelia. (Dok. Paris Saint-Germain)
JawaPos.com - Winger Paris Saint-Germain (PSG) Khvicha Kvaratskhelia optimistis timnya mampu mempertahankan gelar Liga Champions. PSG akan menghadapi Arsenal pada partai final di Puskas Arena pada Sabtu (30/6).
Pemain asal Georgia Khvicha Kvaratskhelia menilai Les Parisiens memiliki kualitas untuk kembali mencetak sejarah di kompetisi elite Eropa. PSG mengusung misi besar dalam final kali ini.
Bila berhasil mengalahkan Arsenal, PSG klub asal Prancis itu akan menjadi tim pertama selain Real Madrid yang mampu mempertahankan gelar Liga Champions sejak era kompetisi modern dimulai pada 1992/93.
"Semua ini sangat penting, dan kami memahami bahwa kami adalah juara bertahan serta bisa menang lagi," kata Kvaratskhelia kepada UEFA dilansir dari Antara.
Real Madrid terakhir melakukannya dengan tiga gelar beruntun pada periode 2016 hingga 2018. Final melawan Arsenal juga menjadi pertemuan keempat kedua tim di Liga Champions sejak awal musim lalu.
PSG memiliki catatan positif setelah memenangkan dua pertemuan terakhir saat menyingkirkan Arsenal di semifinal musim sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, PSG menjadi salah satu kekuatan dominan di Eropa.
Sejak 2020, mereka tampil di final Liga Champions lebih banyak dibanding klub lain dengan tiga penampilan, termasuk keberhasilan meraih trofi musim lalu. Kesuksesan itu diraih di bawah asuhan Luis Enrique setelah PSG menghancurkan Inter Milan 5-0 di Allianz Arena.
Meski menyandang status juara bertahan, perjalanan PSG musim ini tidak selalu berjalan mulus. Kvaratskhelia mengakui timnya sempat mengalami kesulitan pada fase awal kompetisi akibat jadwal padat dan minim waktu pemulihan.
Menurut Khvicha Kvaratskhelia, PSG mulai menemukan ritme permainan pada pertengahan musim dan mampu kembali menunjukkan identitas mereka di lapangan.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya
Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek