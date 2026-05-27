M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 27 Mei 2026 | 23.43 WIB

Pundit Ini Beberkan 2 Kelemahan PSG yang Wajib Dimanfaatkan Arsenal di Final Liga Champions

Arsenal juara Premier League 2025/26 (Instagram @mikelarteta)

JawaPos.com - Arsenal tinggal selangkah lagi menuju sejarah. Setelah sukses mengakhiri puasa gelar Liga Inggris, tim asuhan Mikel Arteta kini memburu trofi Liga Champions pertama mereka saat menghadapi Paris Saint-Germain di Budapest akhir pekan ini.

Tantangannya jelas tidak mudah. PSG datang sebagai juara bertahan Eropa usai musim lalu menghancurkan Inter Milan dengan skor telak 5-0 di final. Tim racikan Luis Enrique juga kembali menunjukkan dominasi di Prancis setelah merebut gelar Ligue 1 musim ini.

Meski begitu, mantan gelandang Arsenal Emmanuel Petit percaya PSG tetap punya celah yang bisa dimanfaatkan The Gunners.

Dalam sebuah diskusi di acara White and Jordan, presenter Jim White bertanya kepada Petit soal kelemahan terbesar PSG. Simon Jordan langsung menyela dengan jawaban singkat:

"Penjaga gawang."

Petit tidak sepenuhnya menolak pendapat tersebut, walaupun ia mengakui performa sang kiper mulai membaik dalam beberapa pekan terakhir.

"Bahkan sang kiper, Anda tahu, dia telah banyak berkembang dalam beberapa minggu terakhir," lanjut Petit.

"Dia tampil mengesankan dalam pertandingan melawan Lens 10 hari yang lalu."

Saat White menyinggung bahwa Petit sebelumnya seolah ingin mengatakan PSG nyaris tanpa kelemahan, pria Prancis itu kemudian memberikan penjelasan lebih detail.

