M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 28 Mei 2026 | 19.40 WIB

4 Alasan PSG Bisa Kalahkan Arsenal di Final Liga Champions

Luis Enrique dan Mikel Arteta (FOTMOB)

JawaPos.com - Final Liga Champions akhir pekan ini akan mempertemukan dua tim terbaik Eropa musim ini, PSG dan Arsenal. Meski Arsenal datang dengan status juara Premier League dan penuh rasa percaya diri, PSG tetap punya banyak alasan untuk yakin bisa mempertahankan gelar mereka.

Tim asal Paris tersebut bukan hanya memiliki kualitas individu luar biasa, tetapi juga pengalaman dan mental juara yang sudah teruji dalam beberapa musim terakhir.

Melansir PSG Post, berikut empat alasan yang membuat PSG layak dijagokan untuk mengalahkan Arsenal di final Liga Champions.

1. PSG Punya Pengalaman Eropa yang Lebih Matang

Salah satu keunggulan terbesar PSG dibanding Arsenal adalah pengalaman mereka di level tertinggi kompetisi Eropa.

Arsenal memang sedang menikmati musim luar biasa bersama Mikel Arteta, tetapi mereka belum pernah memenangkan Liga Champions. Bahkan, satu-satunya final Liga Champions yang pernah mereka capai berakhir dengan kekalahan dari Barcelona pada 2006.

Sebaliknya, PSG sudah sangat terbiasa bermain di fase akhir Liga Champions dalam beberapa musim terakhir. Klub asal Prancis itu berhasil mencapai semifinal atau lebih jauh dalam lima dari tujuh musim terakhir, termasuk tampil di tiga final dan menjadi juara musim lalu.

Bukan cuma itu, PSG juga punya kenangan positif saat menghadapi Arsenal di Eropa. Musim lalu mereka berhasil menyingkirkan The Gunners dengan kemenangan kandang dan tandang.

Pengalaman bermain di laga-laga besar seperti ini membuat PSG terlihat lebih siap menghadapi tekanan final dibanding Arsenal yang masih mencoba membangun sejarah baru mereka di Eropa.

2. Rekor PSG di Laga Besar Sangat Mengerikan

Dalam dua musim terakhir, PSG menjelma menjadi tim yang sangat sulit dihentikan ketika menghadapi klub-klub elite Eropa.

Satu-satunya kekalahan besar mereka hanyalah saat kalah dari Chelsea di final Piala Dunia Antarklub FIFA. Selain itu, PSG tampil nyaris sempurna di pertandingan penting.

Mereka sukses menyingkirkan sejumlah tim kuat seperti Liverpool, Arsenal, Aston Villa, Chelsea, hingga Bayern Munich. PSG juga menunjukkan kemampuan memenangkan pertandingan dengan berbagai cara.

