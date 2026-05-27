Arsenal vs PSG di Final Liga Champions, Noni Madueke Diperkirakan Akan Siap Tampil

Noni Madueke. (Dok. Instagram/@nonzinoo10)
JawaPos.com - Arsenal tampaknya bisa bernapas lega jelang final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Noni Madueke diperkirakan tetap tersedia untuk pertandingan terbesar musim ini meski sempat mengalami masalah fisik saat laga kontra Crystal Palace.
Pemain sayap asal Inggris itu tampil sebagai starter di Selhurst Park dan ikut mencetak gol dalam kemenangan Arsenal yang sekaligus memastikan gelar Premier League pertama mereka dalam 22 tahun.
Namun suasana pesta sempat sedikit terganggu ketika Madueke ditarik keluar menjelang akhir pertandingan sambil memegangi area hamstringnya.
Kondisi tersebut langsung memunculkan kekhawatiran di kalangan fans Arsenal, mengingat final Liga Champions melawan PSG tinggal menghitung hari.
Meski begitu, kabar terbaru menyebut cedera Madueke tidak serius.
Melansir ESPN, pemain berusia 24 tahun itu hanya mengalami kram dan kelelahan akibat intensitas pertandingan. Karena itu, ia diperkirakan tetap bisa tampil di final di Budapest.
Madueke memang menjadi salah satu pemain penting Arsenal musim ini. Winger Inggris tersebut tampil konsisten dan memberi warna baru di lini serang The Gunners.
Sejauh musim ini, ia sudah mencatatkan 42 penampilan di semua kompetisi dengan torehan delapan gol.
Performa impresif itu juga membuatnya masuk ke dalam skuad 26 pemain timnas Inggris pilihan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia musim panas nanti.
