Tak Butuh Botol Contekan, Maarten Paes Hafal Penendang Penalti Lawan Sebelum Pertandingan

JawaPos.com - Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes mengungkap kebiasaan dalam mempersiapkan diri sebelum pertandingan. Penjaga gawang klub Ajax kelahiran Nijmegen itu memiliki cara untuk membaca lawan, termasuk saat menghadapi situasi penalti maupun bola mati.

Maarten Paes mengaku tidak terlalu bergantung pada catatan kecil berisi informasi penendang lawan seperti yang umum digunakan banyak kiper modern saat ini. Dia lebih memilih mengandalkan daya ingat dan persiapan matang sebelum pertandingan dimulai.

Maarten Paes mengatakan, selalu mempelajari detail permainan lawan beberapa hari sebelum laga berlangsung. Mulai dari eksekutor penalti, tendangan bebas, hingga kebiasaan pemain lawan saat berada dalam situasi tertentu.

Menurut dia, sebagai seorang penjaga gawang, memahami arah dan karakter tendangan lawan menjadi salah satu kunci penting untuk melakukan penyelamatan. Karena itu, dia rutin berdiskusi dengan pelatih kiper serta melakukan simulasi penalti saat sesi latihan.

Kiper yang kini menjadi salah satu andalan Timnas Indonesia itu juga menjelaskan bahwa tim pelatih sebenarnya telah menyiapkan botol minum berisi informasi penting terkait para penendang lawan. Namun dia memilih tidak menggunakan karena merasa cukup percaya diri dengan memorinya sendiri.

Paes bahkan sudah terbiasa menghafal data pemain lawan sejak beberapa hari sebelum pertandingan digelar. Informasi tersebut biasanya kembali ditinjau menjelang kick off agar tetap segar dalam ingatannya.

Pendekatan tersebut menunjukkan keseriusan Paes dalam menjaga performa di bawah mistar gawang. Tidak hanya mengandalkan refleks dan kemampuan teknis, dia juga mempersiapkan diri dari sisi analisis permainan.

Kehadiran Paes sendiri memberikan warna baru bagi lini pertahanan Timnas Indonesia. Selain tampil tenang di bawah tekanan, ia juga dikenal memiliki komunikasi yang baik dengan rekan setimnya di lapangan.