Kiper Timnas Indonesia Clean Sheet Lagi! Maarten Paes Bawa Ajax Amsterdam Bungkam NAC 2-0 di Liga Belanda

JawaPos.com - Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes kembali mencetak clean sheet.

Paes bermain penuh selama 90 menit ketika Ajax menang dengan skor 2-0 atas NAC pada pekan 31 Liga Belanda di Stadion Rat Verlegh, Breda, demikian catatan Eredivisie.

Pada pertandingan ini Paes melakukan tiga penyelamatan yang membuat gawang Ajax aman dari kebobolan, sedangkan gol kemenangan dicetak oleh Oscar Gloukh serta Mika Godts.

Kemenangan ini membuat Ajax naik ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Belanda dengan 54 poin dari 31 pertandingan, terpaut satu poin dari NEC di posisi ketiga.

Sebaliknya, kekalahan membuat NAC belum beranjak dari peringkat 17 klasemen sementara Liga Belanda dengan 25 poin dari 31 laga, terpaut tiga poin dari zona aman.

Sementara itu, NEC ditahan imbang oleh Twente dengan skor 1-1 pada pertandingan pekan 31 Liga Belanda di Stadion Grolsch Veste, Enschede.

Pada pertandingan ini Twente sebenarnya dapat unggul terlebih dahulu melalui Sondre Orjasaeter, namun NEC dapat menyamakan kedudukan melalui Bryan Linssen.

Hasil imbang membuat membuat Twente turun ke peringkat lima klasemen sementara Liga Belanda dengan 54 poin dari 31 laga, di bawah Ajax di posisi keempat.

Di sisi lain, NEC masih tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Belanda dengan 55 poin dari 31 pertandingan, berjarak tiga poin dari Feyenoord di posisi kedua.