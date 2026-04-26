Kiper Timnas Indonesia Clean Sheet Lagi! Maarten Paes Bawa Ajax Amsterdam Bungkam NAC 2-0 di Liga Belanda

Aksi Maarten Paes di laga Ajax. (Dok. Maarten Paes)
JawaPos.com - Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes kembali mencetak clean sheet.
Paes bermain penuh selama 90 menit ketika Ajax menang dengan skor 2-0 atas NAC pada pekan 31 Liga Belanda di Stadion Rat Verlegh, Breda, demikian catatan Eredivisie.
Pada pertandingan ini Paes melakukan tiga penyelamatan yang membuat gawang Ajax aman dari kebobolan, sedangkan gol kemenangan dicetak oleh Oscar Gloukh serta Mika Godts.
Kemenangan ini membuat Ajax naik ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Belanda dengan 54 poin dari 31 pertandingan, terpaut satu poin dari NEC di posisi ketiga.
Sebaliknya, kekalahan membuat NAC belum beranjak dari peringkat 17 klasemen sementara Liga Belanda dengan 25 poin dari 31 laga, terpaut tiga poin dari zona aman.
Baca Juga:Legenda Juventus Dukung Pep Guardiola Latih Timnas Italia, Leonardo Bonucci: Bermimpi Tak Butuh Biaya
Sementara itu, NEC ditahan imbang oleh Twente dengan skor 1-1 pada pertandingan pekan 31 Liga Belanda di Stadion Grolsch Veste, Enschede.
Pada pertandingan ini Twente sebenarnya dapat unggul terlebih dahulu melalui Sondre Orjasaeter, namun NEC dapat menyamakan kedudukan melalui Bryan Linssen.
Hasil imbang membuat membuat Twente turun ke peringkat lima klasemen sementara Liga Belanda dengan 54 poin dari 31 laga, di bawah Ajax di posisi keempat.
Di sisi lain, NEC masih tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Belanda dengan 55 poin dari 31 pertandingan, berjarak tiga poin dari Feyenoord di posisi kedua.
Telstar 4 - 1 Sparta Rotterdam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!