Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 26 April 2026 | 15.36 WIB

Kiper Timnas Indonesia Clean Sheet Lagi! Maarten Paes Bawa Ajax Amsterdam Bungkam NAC 2-0 di Liga Belanda

Aksi Maarten Paes di laga Ajax. (Dok. Maarten Paes) - Image

Aksi Maarten Paes di laga Ajax. (Dok. Maarten Paes)

JawaPos.com - Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes kembali mencetak clean sheet.

Paes bermain penuh selama 90 menit ketika Ajax menang dengan skor 2-0 atas NAC pada pekan 31 Liga Belanda di Stadion Rat Verlegh, Breda, demikian catatan Eredivisie.

Pada pertandingan ini Paes melakukan tiga penyelamatan yang membuat gawang Ajax aman dari kebobolan, sedangkan gol kemenangan dicetak oleh Oscar Gloukh serta Mika Godts.

Kemenangan ini membuat Ajax naik ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Belanda dengan 54 poin dari 31 pertandingan, terpaut satu poin dari NEC di posisi ketiga.

Sebaliknya, kekalahan membuat NAC belum beranjak dari peringkat 17 klasemen sementara Liga Belanda dengan 25 poin dari 31 laga, terpaut tiga poin dari zona aman.

Sementara itu, NEC ditahan imbang oleh Twente dengan skor 1-1 pada pertandingan pekan 31 Liga Belanda di Stadion Grolsch Veste, Enschede.

Pada pertandingan ini Twente sebenarnya dapat unggul terlebih dahulu melalui Sondre Orjasaeter, namun NEC dapat menyamakan kedudukan melalui Bryan Linssen.

Hasil imbang membuat membuat Twente turun ke peringkat lima klasemen sementara Liga Belanda dengan 54 poin dari 31 laga, di bawah Ajax di posisi keempat.

Di sisi lain, NEC masih tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Belanda dengan 55 poin dari 31 pertandingan, berjarak tiga poin dari Feyenoord di posisi kedua.

Berikut hasil Liga Belanda pekan 31 hingga Minggu (26/4) pukul 05.50 WIB:

Telstar 4 - 1 Sparta Rotterdam

Editor: Hendra
Tags
Saddil Ramdani Kembali, Ini 3 Pemain Persib yang Dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 - Image
Tiga Bintang Persib Dapat Garuda Calling, Siap Berebut Tempat di Timnas Indonesia! - Image
Termasuk Saddil Ramdani! 3 Pemain Persib Bandung Dipanggil ke Timnas Indonesia Jelang Piala AFF 2026 - Image
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore