Maarten Paes Jadi Pahlawan Adu Penalti, Oscar Garcia Akui Tak Menyangka Kemampuan Kiper Timnas Indonesia

JawaPos.com - Pelatih AFC Ajax Oscar Garcia memberikan komentar menarik setelah timnya menjalani laga sengit melawan FC Utrecht. Laga ketat itu harus ditentukan lewat adu penalti.

Dalam pertandingan tersebut, kiper Timnas Indonesia Maarten Paes mencuri perhatian lewat performa di bawah mistar. Oscar Garcia mengaku tidak mengetahui bahwa Maarten Paes memiliki kemampuan yang sangat baik dalam situasi adu penalti.

Namun setelah menyaksikan langsung penampilan sang kiper, pelatih asal Spanyol itu mengaku kini memahami kualitas Paes dalam momen-momen krusial.

”Saya tidak tahu Maarten Paes bagus dalam adu penalti, tapi sekarang saya tahu. Dia sangat lincah dan tampil sangat bagus,” ujar Oscar Garcia seperti dikutip dari laporan media Belanda.

Meski demikian, Garcia tetap menyayangkan pertandingan harus berjalan hingga babak adu penalti. Menurut dia, Ajax sebenarnya memiliki cukup peluang untuk mengunci kemenangan lebih cepat, baik di waktu normal maupun saat perpanjangan waktu berlangsung.

Pelatih berusia 53 tahun tersebut menilai timnya tampil cukup dominan di beberapa fase pertandingan. Karena itu, dia merasa hasil pertandingan seharusnya bisa ditentukan sebelum drama adu penalti terjadi.

”Kami sebenarnya bisa menyelesaikan pertandingan lebih awal. Saya rasa kami tidak perlu sampai ke adu penalti karena peluang untuk menang sudah ada sejak 90 menit pertama,” lanjut Garcia.

Penampilan Maarten Paes sendiri kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Kiper Timnas Indonesia itu dikenal memiliki refleks cepat dan ketenangan tinggi saat menghadapi tekanan. Kemampuan tersebut terlihat jelas ketika dirinya tampil dalam duel penalti yang menegangkan.