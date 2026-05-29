Andre Rizal Hanafi
Jumat, 29 Mei 2026 | 21.40 WIB

Laurin Ulrich Bersinar di Jerman, Augsburg dan Levante Berebut Talenta Keturunan Surabaya

Laurin Ulrich pemain keturunan Indonesia yang mulai bersinar di Jerman. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemain muda keturunan Indonesia Laurin Ulrich kembali menjadi sorotan menjelang dibukanya bursa transfer musim panas Eropa. Gelandang serang berusia 21 tahun itu dikabarkan diminati sejumlah klub dari Bundesliga Jerman hingga La Liga Spanyol setelah tampil cukup impresif bersama 1 FC Magdeburg musim lalu.

Nama Laurin Ulrich belakangan ramai dibicarakan setelah muncul rumor ketertarikan dari klub Spanyol Levante UD serta klub Bundesliga FC Augsburg. Selain dua klub tersebut, ada beberapa tim Jerman lain yang ikut memantau perkembangan pemain milik VfB Stuttgart tersebut.

Kabar ini pertama kali ramai dibahas di komunitas Transfermarkt dan langsung menarik perhatian pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, Laurin Ulrich diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari keluarganya yang berasal dari Surabaya.

Musim lalu, Laurin jalani masa peminjaman bersama 1 FC Magdeburg di kompetisi 2 Bundesliga. Selama membela Magdeburg, dia tampil dalam 33 pertandingan dan mencetak tiga gol. Meski bukan statistik yang terlalu mencolok, performanya dinilai cukup stabil sebagai gelandang kreatif muda yang punya visi bermain dan kemampuan distribusi bola yang baik.

Laurin berposisi utama sebagai gelandang serang, tetapi juga bisa dimainkan sebagai gelandang tengah maupun winger kiri. Fleksibilitas itu menjadi salah satu alasan mengapa beberapa klub Eropa mulai tertarik mendatangkannya.

Pemain kelahiran Heidenheim an der Brenz, Jerman, tersebut merupakan produk akademi VfB Stuttgart. Dia bergabung dengan akademi Stuttgart sejak 2016 setelah sebelumnya menimba ilmu di TSG Nattheim.

Perkembangannya cukup pesat hingga akhirnya menembus tim utama Stuttgart dan sempat dipercaya tampil di level senior. Di level internasional, Laurin juga sudah memperkuat berbagai kelompok umur Timnas Jerman, mulai dari U-16 hingga U-20. Dia dikenal sebagai salah satu talenta muda potensial yang dimiliki sepak bola Jerman saat ini.

Nilai pasar Laurin Ulrich saat ini juga mengalami peningkatan. Berdasar data Transfermarkt, harga pasarnya sudah menyentuh sekitar 2,3 juta euro atau setara lebih dari Rp 43 miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemain ini mulai mendapat perhatian serius di pasar transfer Eropa.

Jika rumor transfer ini benar terjadi, maka langkah Laurin bisa menjadi lompatan penting dalam karir. Bermain di Bundesliga bersama Augsburg atau menjajal kompetisi LaLiga bersama Levante tentu akan memberikan pengalaman baru bagi pemain muda tersebut.

