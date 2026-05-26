Borussia Monchengladbach Tambah Zento Uno, Klub Bundesliga Ini Makin Kental Nuansa Asia

JawaPos.com - Klub Bundesliga, Borussia Monchengladbach, dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan gelandang muda Jepang, Zento Uno, dari klub J.League, Shimizu S-Pulse.

Transfer ini menjadi langkah terbaru Gladbach dalam memperkuat proyek jangka panjang mereka dengan talenta-talenta Asia.

Pemain berusia 22 tahun tersebut tampil cukup konsisten bersama Shimizu S-Pulse musim ini. Berposisi sebagai gelandang bertahan, Uno dikenal memiliki kemampuan distribusi bola yang rapi, disiplin menjaga lini tengah, dan agresif dalam duel perebutan bola.

Sepanjang musim 2025 di kompetisi J1 League, Uno mencatatkan 17 penampilan dengan torehan satu gol dan dua assist.

Menariknya, ia juga belum menerima satu pun kartu sepanjang musim, sebuah catatan yang menunjukkan kedewasaan bermain di usia muda.

Kabar kesepakatan transfer ini sekaligus mempertegas arah kebijakan transfer Borussia Monchengladbach yang mulai aktif memburu pemain Asia dalam beberapa musim terakhir.

Jika transfer Zento Uno benar-benar rampung, maka Gladbach akan memiliki lima pemain Asia di skuad utama musim depan.

Salah satu nama yang paling familiar bagi fans Indonesia tentu adalah Kevin Diks. Bek kanan Timnas Indonesia itu diproyeksikan menjadi bagian penting skuad Gladbach setelah performanya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.