Jurgen Klopp Pernah Puji Andoni Iraola, Kandidat Pengganti Arne Slot di Liverpool

Liverpool disebut pertimbangkan Andoni Iraola sebagai pengganti Arne Slot. (ig @1andni)
JawaPos.com - Masa depan Arne Slot di Liverpool terus menjadi bahan perbincangan setelah performa The Reds musim ini dianggap jauh dari harapan. Setelah sukses membawa Liverpool juara Premier League musim lalu, Slot justru kesulitan menjaga konsistensi tim pada musim 2025-26.
Meski peluang lolos ke Liga Champions masih terbuka, banyak fans mulai mempertanyakan arah permainan Liverpool di bawah pelatih asal Belanda tersebut. Di tengah situasi itu, nama Andoni Iraola mulai muncul sebagai kandidat kuat pengganti Slot jika manajemen memutuskan melakukan perubahan besar musim panas nanti.
Mantan pelatih Liverpool Jurgen Klopp ternyata pernah memberikan penilaian sangat positif terhadap pelatih Bournemouth Andoni Iraola.
Klopp sempat berbicara mengenai Andoni Iraola pada Januari 2024, ketika Bournemouth mulai menunjukkan perkembangan signifikan di Premier League. Melansir Give Me Sport, mantan manajer Liverpool itu mengaku sangat terkesan dengan pekerjaan pelatih asal Spanyol tersebut.
”Saya benar-benar punya waktu untuk mengagumi apa yang dia lakukan di sana,” kata Klopp.
Dia bahkan memuji bagaimana Iraola mampu membalikkan situasi sulit di Bournemouth setelah awal karir yang tidak berjalan mulus. ”Mereka berhasil membalikkan keadaan, wow. Itulah kepelatihan yang sesungguhnya. Dia menemukan cara untuk membangun tim ini,” imbuh dia.
Klopp juga menyoroti gaya permainan Bournemouth yang dianggap sangat terorganisir dan agresif. ”Mereka memiliki perpaduan yang sangat bagus, mereka bermain sepak bola, mereka menemukan arah di saat yang tepat. Cara mereka bertahan, sangat bagus, sangat kompak,” tandas Klopp.
Pujian tersebut tentu menarik karena gaya bermain Iraola memang sering dianggap mirip dengan identitas heavy metal football yang dulu melekat pada Liverpool era Klopp.
Salah satu kritik terbesar terhadap Liverpool musim ini adalah hilangnya intensitas permainan yang selama bertahun-tahun menjadi ciri khas mereka. Di bawah Arne Slot, Liverpool memang lebih fokus pada penguasaan bola dan kontrol permainan. Namun banyak penampilan mereka justru terlihat kurang agresif dan kehilangan keseimbangan.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan