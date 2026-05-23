Jurgen Klopp Pernah Puji Andoni Iraola, Kandidat Pengganti Arne Slot di Liverpool

JawaPos.com - Masa depan Arne Slot di Liverpool terus menjadi bahan perbincangan setelah performa The Reds musim ini dianggap jauh dari harapan. Setelah sukses membawa Liverpool juara Premier League musim lalu, Slot justru kesulitan menjaga konsistensi tim pada musim 2025-26.

Meski peluang lolos ke Liga Champions masih terbuka, banyak fans mulai mempertanyakan arah permainan Liverpool di bawah pelatih asal Belanda tersebut. Di tengah situasi itu, nama Andoni Iraola mulai muncul sebagai kandidat kuat pengganti Slot jika manajemen memutuskan melakukan perubahan besar musim panas nanti.

Mantan pelatih Liverpool Jurgen Klopp ternyata pernah memberikan penilaian sangat positif terhadap pelatih Bournemouth Andoni Iraola.

Klopp Kagum dengan Cara Iraola Melatih Bournemouth Klopp sempat berbicara mengenai Andoni Iraola pada Januari 2024, ketika Bournemouth mulai menunjukkan perkembangan signifikan di Premier League. Melansir Give Me Sport, mantan manajer Liverpool itu mengaku sangat terkesan dengan pekerjaan pelatih asal Spanyol tersebut.

”Saya benar-benar punya waktu untuk mengagumi apa yang dia lakukan di sana,” kata Klopp.

Dia bahkan memuji bagaimana Iraola mampu membalikkan situasi sulit di Bournemouth setelah awal karir yang tidak berjalan mulus. ”Mereka berhasil membalikkan keadaan, wow. Itulah kepelatihan yang sesungguhnya. Dia menemukan cara untuk membangun tim ini,” imbuh dia.

Klopp juga menyoroti gaya permainan Bournemouth yang dianggap sangat terorganisir dan agresif. ”Mereka memiliki perpaduan yang sangat bagus, mereka bermain sepak bola, mereka menemukan arah di saat yang tepat. Cara mereka bertahan, sangat bagus, sangat kompak,” tandas Klopp.

Pujian tersebut tentu menarik karena gaya bermain Iraola memang sering dianggap mirip dengan identitas heavy metal football yang dulu melekat pada Liverpool era Klopp.