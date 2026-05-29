Julio Sipahutar
Jumat, 29 Mei 2026 | 18.29 WIB

Bursa Transfer: Barcelona Bidik Bintang Arsenal Ini untuk Perkuat Lini Pertahanan

Pemain Arsenal asal Ekuador Piero Hincapie dikabarkan diburu Barcelona. (X/@culersgrasroot_)

JawaPos.com - Barcelona tampaknya belum puas berburu amunisi baru. Setelah sukses mengamankan tanda tangan winger Newcastle United Anthony Gordon, radar transfer Blaugrana kini mengarah ke London Utara.

Raksasa Catalan itu dilaporkan sedang menjajaki peluang untuk memboyong bek tangguh Arsenal Piero Hincapie. Meski begitu, manajemen Barcelona sadar betul bahwa misi membajak bek internasional Ekuador tersebut tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, pertahanan Arsenal musim ini terkenal sangat ironclad alias sekokoh baja.

Langkah Barccelona di bursa transfer kali ini memang terbilang agresif. Mereka baru saja merogoh kocek hingga lebih dari GBP 70 juta (sekitar Rp 1,42 triliun) demi Anthony Gordon, yang dijadwalkan menjalani tes medis hari ini (29/5).

Tidak berhenti di situ, Barcelona juga tengah meracik proposal tawaran untuk striker Atletico Madrid Julian Alvarez. Namun, rivalitas domestik plus banderol selangit sang penyerang membuat operasi transfer Alvarez diprediksi bakal alot.

Karakter 'Petarung' Rekomendasi Xabi Alonso

Status Hincapie di Emirates Stadium sebenarnya masih sebagai pemain pinjaman dari Bayer Leverkusen sejak musim panas lalu. Namun, dalam kontraknya, Arsenal memiliki opsi penebusan permanen senilai GBP 45 juta (sekitar Rp 917 miliar) plus klausul bagi hasi penjualan sebesar 10 persen. Jika klausul itu diaktifkan, kontrak berdurasi lima tahun otomatis langsung berlaku.

Di bawah asuhan Mikel Arteta, pemain berusia 24 tahun itu menjelma menjadi kartu as. Dia sangat fasih bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri. Fleksibilitas inilah yang membuat Arteta kerap mempercayainya dalam laga-laga krusial.

Ada cerita menarik di balik perekrutan Hincapie. Arteta sempat berkonsultasi dengan karibnya yang kini menukari Chelsea Xabi Alonso. Saat itu, Alonso memberikan testimoni singkat namun berkelas tentang mantan anak asuhnya di Leverkusen tersebut.

"Dia adalah seorang pejuang. Tipe pemain yang rela menabrak dinding tebal demi tim anda," kenang Arteta, dikutip melalui laman Daily Mail, Jumat (29/5).

Ketika disinggung mengenai masa depan Hincapie, Arteta memberikan sinyal kuat akan mempermanenkannya.

