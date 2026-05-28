Joan Laporta Buka Suara Soal Transfer Anthony Gordon ke Barcelona

Presiden Barcelona Joan Laporta. (ig @jlaportaoficial)
JawaPos.com - Presiden Barcelona Joan Laporta ikut buka suara terkait perkembangan transfer Anthony Gordon. Joan Laporta menghadiri pertemuan penting di Hotel Torre Melina bersama direktur olahraga Deco, Alejandro Echevarria, serta beberapa agen pemain.
Melansir Mundo Deportivo, dalam pernyataannya, Joan Laporta mengakui bahwa proses transfer Anthony Gordon sudah memasuki tahap yang sangat maju, meski belum sepenuhnya selesai. “Kesepakatan Gordon sedang dikerjakan Barcelona, tetapi belum selesai. Saya sudah diberi tahu tentang semuanya," ucap dia.
Pertemuan tersebut kabarnya juga membahas hasil negosiasi yang dilakukan Deco di London bersama pihak Newcastle United awal pekan ini. Klub Premier League itu disebut telah menerima proposal dari Barcelona dengan nilai sekitar €70 juta ditambah €10 juta dalam bentuk bonus dan variabel performa untuk sang pemain.
Barcelona terus bergerak agresif di bursa transfer musim panas demi memperkuat skuad Hansi Flick untuk musim depan. Kini, satu transfer besar tampaknya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi. Winger Newcastle United Anthony Gordon, dilaporkan semakin dekat bergabung dengan klub Catalan tersebut setelah proses negosiasi berjalan positif dalam beberapa hari terakhir.
Barcelona disebut sangat optimistis bisa segera merampungkan transfer pemain timnas Inggris itu. Gordon diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun setelah semua proses administrasi dan tes medis selesai dilakukan.
Barcelona kini berharap seluruh proses transfer dapat diselesaikan sebelum Gordon bergabung dengan kamp tim nasional Inggris pada Senin mendatang di bawah arahan Thomas Tuchel. Jika transfer ini benar-benar rampung, Gordon akan menjadi salah satu tambahan besar untuk lini serang Barcelona musim depan.
Baca Juga: Transfer Anthony Gordon ke Barcelona: Raksasa Catalan Kalahkan Bayern Munich dan Liverpool
Pemain berusia 25 tahun itu dianggap cocok dengan gaya permainan cepat dan agresif yang ingin diterapkan Hansi Flick. Kecepatan, kemampuan duel satu lawan satu, serta fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini depan menjadi alasan utama Barça begitu serius mengejarnya.
Kehadiran Gordon juga menunjukkan bahwa Barcelona mulai fokus membangun skuad yang lebih kompetitif dan siap bersaing di semua kompetisi musim depan, termasuk Liga Champions.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat