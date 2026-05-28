Joan Laporta Buka Suara Soal Transfer Anthony Gordon ke Barcelona

JawaPos.com - Presiden Barcelona Joan Laporta ikut buka suara terkait perkembangan transfer Anthony Gordon. Joan Laporta menghadiri pertemuan penting di Hotel Torre Melina bersama direktur olahraga Deco, Alejandro Echevarria, serta beberapa agen pemain.

Melansir Mundo Deportivo, dalam pernyataannya, Joan Laporta mengakui bahwa proses transfer Anthony Gordon sudah memasuki tahap yang sangat maju, meski belum sepenuhnya selesai. “Kesepakatan Gordon sedang dikerjakan Barcelona, tetapi belum selesai. Saya sudah diberi tahu tentang semuanya," ucap dia.

Pertemuan tersebut kabarnya juga membahas hasil negosiasi yang dilakukan Deco di London bersama pihak Newcastle United awal pekan ini. Klub Premier League itu disebut telah menerima proposal dari Barcelona dengan nilai sekitar €70 juta ditambah €10 juta dalam bentuk bonus dan variabel performa untuk sang pemain.

Barcelona terus bergerak agresif di bursa transfer musim panas demi memperkuat skuad Hansi Flick untuk musim depan. Kini, satu transfer besar tampaknya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan secara resmi. Winger Newcastle United Anthony Gordon, dilaporkan semakin dekat bergabung dengan klub Catalan tersebut setelah proses negosiasi berjalan positif dalam beberapa hari terakhir.

Barcelona disebut sangat optimistis bisa segera merampungkan transfer pemain timnas Inggris itu. Gordon diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun setelah semua proses administrasi dan tes medis selesai dilakukan.

Barcelona kini berharap seluruh proses transfer dapat diselesaikan sebelum Gordon bergabung dengan kamp tim nasional Inggris pada Senin mendatang di bawah arahan Thomas Tuchel. Jika transfer ini benar-benar rampung, Gordon akan menjadi salah satu tambahan besar untuk lini serang Barcelona musim depan.

Pemain berusia 25 tahun itu dianggap cocok dengan gaya permainan cepat dan agresif yang ingin diterapkan Hansi Flick. Kecepatan, kemampuan duel satu lawan satu, serta fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini depan menjadi alasan utama Barça begitu serius mengejarnya.