Anthony Gordon Datang, Barcelona Batal Permanenkan Marcus Rashford?

Pemain Barcelona Marcus Rashford. (Dok FC Barcelona)
JawaPos.com - Transfer Anthony Gordon ke Barcelona tampaknya mulai memunculkan tanda tanya besar terkait masa depan Marcus Rashford di Camp Nou. Barcelona dilaporkan hampir merampungkan perekrutan Gordon dari Newcastle United dalam kesepakatan senilai £69,3 juta plus bonus.
Winger timnas Inggris Anthony Gordon disebut tinggal menjalani tes medis sebelum resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Barcelona. Melansir Mirror, kedatangan Gordon otomatis membuat persaingan di lini serang Barcelona semakin padat.
Situasi ini pun memunculkan spekulasi bahwa Barcelona bisa saja membatalkan rencana mempermanenkan Marcus Rashford. Sebelumnya, Rashford tampil cukup impresif selama masa peminjaman dari Manchester United.
Pemain berusia 28 tahun itu berhasil mencatatkan 14 gol dan 14 assist meski beberapa kali keluar masuk starting XI. Barcelona sebenarnya memiliki opsi untuk mempermanenkan Rashford dengan biaya sekitar £26 juta. Namun, klub Catalan tersebut kabarnya terus mencoba menegosiasikan harga yang lebih murah demi menjaga stabilitas finansial mereka.
Di sisi lain, Barcelona justru terlihat rela mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan Gordon. Situasi itu membuat posisi Rashford mulai tidak sepenuhnya aman.
Secara posisi bermain, Gordon dan Rashford sama-sama lebih nyaman beroperasi di sisi kiri penyerangan. Artinya, keduanya berpotensi saling memperebutkan satu tempat di skuad utama Hansi Flick.
Meski begitu, laporan menyebut Flick sebenarnya terbuka untuk memiliki kedua pemain tersebut dalam tim musim depan. Rashford dikabarkan siap berkorban demi bertahan di Barcelona. Dia disebut bersedia menerima pemotongan gaji hampir setengah dari bayaran sebelumnya agar transfer permanennya bisa terwujud.
Namun, opsi peminjaman baru kini mulai dianggap sebagai solusi paling realistis jika Barcelona tidak mampu memenuhi tuntutan finansial Manchester United. Bagi United, situasi ini tentu cukup rumit. Rashford masih terikat kontrak hingga 2028, tetapi sang pemain disebut hanya ingin melanjutkan karir di Barcelona.
Setelah sukses membantu Barça menjuarai La Liga, Rashford juga sempat memberikan sinyal bahwa dirinya ingin bertahan lebih lama di Camp Nou.
