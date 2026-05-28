Anthony Gordon Masuk Daftar Transfer Pemain Inggris Termahal usai Gabung Barcelona

Anthony Gordon masuk daftar pemain Inggris termahal sepanjang masa. (ig @anthonygordon)
JawaPos.com - Barcelona tampaknya tidak ingin membuang waktu untuk membangun ulang skuad mereka musim depan. Hanya beberapa hari setelah menutup musim dengan kekalahan dari Valencia, klub Catalan tersebut langsung bergerak agresif di bursa transfer.
Anthony Gordon kini dilaporkan semakin dekat menjadi rekrutan besar pertama era baru Hansi Flick. Barcelona disebut menyepakati transfer senilai €80 juta atau sekitar £69,3 juta dengan Newcastle United.
Pemain sayap timnas Inggris itu sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan Bayern Munich. Namun, Barcelona bergerak lebih cepat dalam negosiasi dan berhasil mencapai titik temu dengan Newcastle.
Kontrak Gordon di St James’ Park sebenarnya masih berlaku hingga 2030, sehingga Newcastle berada dalam posisi kuat saat melakukan negosiasi. Meski begitu, tawaran besar Barcelona akhirnya membuat klub Premier League tersebut bersedia melepas sang pemain.
Melansir Sporting News, jika transfer ini benar-benar rampung, Gordon akan langsung masuk dalam daftar 10 pemain sepak bola Inggris termahal sepanjang masa.
Dengan nilai transfer £69,3 juta, Gordon akan menempati posisi ketujuh dalam daftar pemain Inggris termahal sepanjang sejarah. Dia berada tepat di bawah Jadon Sancho dan di atas Dominic Solanke.
Puncak daftar tersebut masih ditempati Jude Bellingham setelah transfernya dari Borussia Dortmund ke Real Madrid pada 2023 mencapai total sekitar £115,15 juta termasuk bonus. Sementara itu, Declan Rice dan Jack Grealish menjadi dua pemain Inggris lain yang berhasil menembus angka transfer £100 juta.
1. Jude Bellingham – £115,15 juta
2. Declan Rice – £105 juta
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat