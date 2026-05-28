Anthony Gordon Masuk Daftar Transfer Pemain Inggris Termahal usai Gabung Barcelona

JawaPos.com - Barcelona tampaknya tidak ingin membuang waktu untuk membangun ulang skuad mereka musim depan. Hanya beberapa hari setelah menutup musim dengan kekalahan dari Valencia, klub Catalan tersebut langsung bergerak agresif di bursa transfer.

Anthony Gordon kini dilaporkan semakin dekat menjadi rekrutan besar pertama era baru Hansi Flick. Barcelona disebut menyepakati transfer senilai €80 juta atau sekitar £69,3 juta dengan Newcastle United.

Pemain sayap timnas Inggris itu sebelumnya juga sempat dikaitkan dengan Bayern Munich. Namun, Barcelona bergerak lebih cepat dalam negosiasi dan berhasil mencapai titik temu dengan Newcastle.

Baca Juga:Joan Laporta Buka Suara Soal Transfer Anthony Gordon ke Barcelona

Kontrak Gordon di St James’ Park sebenarnya masih berlaku hingga 2030, sehingga Newcastle berada dalam posisi kuat saat melakukan negosiasi. Meski begitu, tawaran besar Barcelona akhirnya membuat klub Premier League tersebut bersedia melepas sang pemain.

Melansir Sporting News, jika transfer ini benar-benar rampung, Gordon akan langsung masuk dalam daftar 10 pemain sepak bola Inggris termahal sepanjang masa.

Masuk Tujuh Besar Transfer Termahal Pemain Inggris Dengan nilai transfer £69,3 juta, Gordon akan menempati posisi ketujuh dalam daftar pemain Inggris termahal sepanjang sejarah. Dia berada tepat di bawah Jadon Sancho dan di atas Dominic Solanke.

Puncak daftar tersebut masih ditempati Jude Bellingham setelah transfernya dari Borussia Dortmund ke Real Madrid pada 2023 mencapai total sekitar £115,15 juta termasuk bonus. Sementara itu, Declan Rice dan Jack Grealish menjadi dua pemain Inggris lain yang berhasil menembus angka transfer £100 juta.

Daftar transfer pemain Inggris termahal 1. Jude Bellingham – £115,15 juta