USSF Belum Beri Kepastian Kontrak Jelang Piala Dunia 2026, Mauricio Pochettino Masuk Radar Pelatih AC Milan

JawaPos.com - Pelatih tim nasional pria Amerika Serikat (USMNT) Mauricio Pochettino dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan perwakilan klub Italia AC Milan, terkait posisi pelatih kepala yang saat ini kosong. Pertemuan itu berlangsung pekan lalu, menjelang pemusatan latihan Piala Dunia USMNT di Georgia.

Mauricio Pochettino saat ini masih terikat kontrak dengan United States Soccer Federation (USSF) sejak 2024 yang akan berakhir setelah gelaran Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 54 tahun itu masuk dalam daftar kandidat pengganti Massimiliano Allegri yang baru saja meninggalkan AC Milan awal pekan ini.

Selain Mauricio Pochettino, nama Andoni Iraola juga mencuat sebagai kandidat kuat melatih AC Milan. Terutama setelah statusnya menjadi agen bebas usai berpisah dengan Bournemouth.

AC Milan saat ini tengah melakukan pencarian menyeluruh untuk pelatih baru, sebagai bagian dari ambisi pemilik klub dalam mengembalikan kejayaan Rossoneri sekaligus menjadikannya sebagai salah satu proyek sepak bola paling menarik di dunia. Menurut laporan The Athletic, langkah itu diambil setelah Milan melakukan perombakan besar dalam struktur manajemen.

Klub memutuskan berpisah tidak hanya dengan Allegri, tetapi juga dengan direktur olahraga Igli Tare, CEO Giorgio Furlani, serta direktur teknis Geoffrey Moncada. Perubahan itu terjadi setelah Milan kembali gagal lolos ke Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut. Pasalnya, AC Milan hanya mampu finis di posisi kelima Serie A.

Di sisi lain, masa depan Pochettino bersama USMNT masih belum sepenuhnya pasti. Pada Maret, Pochettino sempat membuka peluang untuk tetap melanjutkan kariernya bersama tim nasional Amerika Serikat setelah Piala Dunia.

“Kami terbuka. Kami belum memiliki kontrak untuk masa depan, tetapi mengapa tidak jika kami dan federasi sama-sama puas?” ujar Pochettino saat itu.

Pochettino ditunjuk sebagai pelatih USMNT pada September 2024, menggantikan Gregg Berhalter setelah tim tersingkir di fase grup Copa America. Sementara itu, karir kepelatihan Pochettino dimulai di Espanyol, klub yang juga pernah dibelanya sebagai pemain.