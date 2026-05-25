AS Roma Finis Zona Liga Champions, AC Milan dan Juventus ke Liga Eropa

Juventus gagal lolos ke Liga Champions musim depan. (X/juventusfc)
JawaPos.com - AS Roma memastikan finis di zona Liga Champions setelah menundukkan Hellas Verona 2-0 pada pekan terakhir Liga Italia 2025/26 di Stadio Marc Antonio Bentegodi pada Senin (25/5).
Donyell Malen dan Stephan El Shaarawy menjadi penentu kemenangan Roma. Hasil ini semakin berarti karena kekalahan AC Milan dari Cagliari dan hasil imbang 2-2 Juventus kontra Torino membuka jalan bagi tim ibu kota menembus tiga besar.
Roma menutup musim di peringkat tiga dengan koleksi 73 poin, sedangkan Verona yang sudah dipastikan terdegradasi mengakhiri kompetisi di peringkat ke-19 dengan 21 poin, demikian yang dilansir laman resmi legaserie a dikutip dari Antara.
Baca Juga:Rekap Akhir Musim Premier League 2025/2026: Arsenal Juara, Chelsea Absen di Kompetisi Eropa
Meski menghadapi tim papan bawah, Roma tidak langsung mendapatkan gol. Peluang pertama datang pada menit ke-34 lewat tendangan bebas Paulo Dybala, tetapi kiper Verona Lorenzo Montipo tampil sigap menggagalkan ancaman tersebut.
Tuan rumah juga sempat memberikan tekanan menjelang akhir babak pertama. Kieron Bowie memperoleh kesempatan emas, yang digagalkan kiper Roma Mile Svilar dengan keluar dari sarangnya.
Memasuki babak kedua, Roma kembali mengandalkan bola mati. Tendangan bebas Dybala kali ini masih melebar dari sasaran.
Momentum pertandingan berubah ketika Verona harus bermain dengan 10 orang. Nicolas Valentini menerima kartu kuning kedua setelah melanggar Dybala dan diusir wasit dari lapangan.
Unggul jumlah pemain membuat Roma semakin intens menekan. Namun, Montipo kembali menunjukkan performa impresif dengan menggagalkan tendangan bebas Matias Soule pada menit ke-52.
Roma akhirnya memecah kebuntuan lewat penalti pada menit ke-55. Wasit menunjuk titik putih setelah meninjau VAR dan memutuskan Bowie melakukan handball di kotak terlarang.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik