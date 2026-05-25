AS Roma Finis Zona Liga Champions, AC Milan dan Juventus ke Liga Eropa

JawaPos.com - AS Roma memastikan finis di zona Liga Champions setelah menundukkan Hellas Verona 2-0 pada pekan terakhir Liga Italia 2025/26 di Stadio Marc Antonio Bentegodi pada Senin (25/5).

Donyell Malen dan Stephan El Shaarawy menjadi penentu kemenangan Roma. Hasil ini semakin berarti karena kekalahan AC Milan dari Cagliari dan hasil imbang 2-2 Juventus kontra Torino membuka jalan bagi tim ibu kota menembus tiga besar.

Roma menutup musim di peringkat tiga dengan koleksi 73 poin, sedangkan Verona yang sudah dipastikan terdegradasi mengakhiri kompetisi di peringkat ke-19 dengan 21 poin, demikian yang dilansir laman resmi legaserie a dikutip dari Antara.

Meski menghadapi tim papan bawah, Roma tidak langsung mendapatkan gol. Peluang pertama datang pada menit ke-34 lewat tendangan bebas Paulo Dybala, tetapi kiper Verona Lorenzo Montipo tampil sigap menggagalkan ancaman tersebut.

Tuan rumah juga sempat memberikan tekanan menjelang akhir babak pertama. Kieron Bowie memperoleh kesempatan emas, yang digagalkan kiper Roma Mile Svilar dengan keluar dari sarangnya.

Memasuki babak kedua, Roma kembali mengandalkan bola mati. Tendangan bebas Dybala kali ini masih melebar dari sasaran.

Momentum pertandingan berubah ketika Verona harus bermain dengan 10 orang. Nicolas Valentini menerima kartu kuning kedua setelah melanggar Dybala dan diusir wasit dari lapangan.

Unggul jumlah pemain membuat Roma semakin intens menekan. Namun, Montipo kembali menunjukkan performa impresif dengan menggagalkan tendangan bebas Matias Soule pada menit ke-52.