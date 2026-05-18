Kembali Raih Kemenangan, Adrien Rabiot Ungkap Cara AC Milan Tumbangkan Genoa

Adrien Rabiot saat AC Milan kalahkan Genoa. (Dok. AC Milan)
JawaPos.com - Adrien Rabiot merasa senang bisa kembali membawa AC Milan meraih kemenangan melawan Genoa di Liga Italia pekan ke-37. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Luigi Ferraris, Minggu (17/5).
AC Milan sempat mengalami dua kekalahan beruntun melawan Sassuolo dan Atalanta. Menurut Adrien Rabiot, di dua laga tersebut timnya memiliki beberapa kesalahan.
"Kami menang dengan baik, kami melakukan apa yang selama ini kurang: bermain kompak dan bersatu. Kami tidak boleh melakukan kesalahan lagi, jadi kami tahu itu," kata Adrien Rabiot kepada Milan TV yang dikutip laman Tuttomercato Web, Senin (18/5).
Menghadapi Genoa menjadi laga yang sulit bagi Rabiot karena tim tuan rumah ingin main bagus di depan pendukungnya sendiri. Namun, permainan kompak dan tenang menjadi kekuatan AC Milan mengalahkan Genoa.
"Awalnya sedikit lebih sulit, mereka juga ingin bermain bagus, tetapi kemudian kami bermain kompak dan tenang, dan di babak kedua kami memiliki peluang dan memanfaatkannya. Kami bahkan bisa mencetak lebih banyak gol, dan sekarang kami sedang mempersiapkan diri untuk hari Minggu," ujar gelandang 31 tahun tersebut.
Pujian diberikan Rabiot kepada semua pemain salah satunya untuk Zachary Athekame yang menyumbangkan gol. Gelandang timnas Prancis tersebut juga berharap agar rekan setimnya bisa bermain baik di laga terakhir melawan Cagliari pada 25 Mei nanti.
"Semua orang bermain bagus, bahkan mereka yang belum banyak bermain tahun ini, seperti Athekame, yang mencetak gol penting. Kami membutuhkan semua orang, dan akan sama pada hari Minggu. Istirahat ini bermanfaat, kami bermain bagus," pungkas Rabiot.
Kemenangan menghadapi Cagliari menjadi target AC Milan untuk memastikan tempat menuju Liga Champions musim depan. Untuk saat ini, AS Roma, Como, dan Juventus sedang bersaing menempati posisi empat besar demi dua tempat ke Liga Champions.
