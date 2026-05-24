Inter Milan Tuntaskan Musim 2025/2026 dengan Main Imbang 3-3 kontra Bologna

JawaPos.com - Inter Milan menutup Liga Italia musim 2025/2026 dengan hasil imbang 3-3 kontra Bologna pada pekan ke-38 di Stadino Renato Dall'Ara, Sabtu (23/5), dikutip dari ANTARA.



Dikutip dari laman Liga Italia, Inter sempat unggul lebih dulu melalui Federico Dimarco. Namun, Bologna membalikkan keadaan lewat Federico Bernardeschi, Tommaso Pobega, dan gol bunuh diri Piotr Zielinski.

Tim tamu akhirnya mampu menghindari kekalahan berkat gol Francesco Pio Esposito dan Andy Diouf.

Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut tidak memengaruhi posisi Inter yang telah memastikan gelar juara Liga Italia musim ini dengan koleksi 87 poin.

Sebaliknya, Bologna harus menelan kekecewaan karena finis di peringkat kedelapan dengan 56 poin dan gagal mengamankan tiket ke Liga Conference musim depan.

Pada laga tersebut, Bologna langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Baru tiga menit laga berjalan, Jonathan Rowe menusuk dari sisi kiri dan melepaskan tembakan yang masih mampu diblok Yann Bisseck.

Inter mampu membuka keunggulan pada menit ke-21. Dimarco mencetak gol lewat tendangan bebas spektakuler dari luar kotak penalti yang meluncur ke pojok kanan atas gawang dan tak mampu dijangkau Lukasz Skorupski.

Keunggulan Nerazzurri hanya bertahan singkat. Pada menit ke-25, Bernardeschi menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah menyambar bola muntah di kotak penalti dengan sontekan kaki luar yang mengarah ke sudut bawah gawang.

Tekanan tim tuan rumah akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Pobega membawa Bologna unggul 2-1 pada menit ke-42 lewat tembakan keras dari depan kotak penalti yang sempat mengenai Petar Sucic sebelum masuk ke gawang Inter.