Luis de la Fuente Ingin Timnas Spanyol Kerahkan Segalanya pada Piala Dunia 2026

Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente. (X/@SEFutbol)
JawaPos.com - Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente ingin timnya mengerahkan segalanya di setiap laga putaran final Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang dimulai pada bulan depan.
"Memainkan setiap pertandingan seolah itu adalah laga terakhir kami, menghormati lawan, dan siap bersaing untuk meraih pencapaian tertinggi. Satu-satunya hal yang kami minta adalah usaha, kerja keras, dan dedikasi. Hasil akan mengikuti dengan sendirinya," katanya dikutip dari laman resmi FIFA, Rabu.
Sebagai juara edisi 2010, Spanyol yang pada edisi tahun ini diperkuat delapan pemain Barcelona tapi tak ada satu pun penggawa Real Madrid, akan memulai persaingan dari Grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay.
Laga pertama La Furia Roja di babak ini adalah melawan tim debutan Tanjung Verde pada 15 Juni pukul 23.00 WIB di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat, sebelum meladeni Arab Saudi enam hari berselang di tempat yang sama. Spanyol lantas akan menghadapi Uruguay dalam laga pemungkas Grup H di Stadion Akron, Guadalajara, Meksiko pada 27 Juni pukul 07.00 WIB.
De la Fuente mengatakan bahwa setelah menjuarai Piala Eropa dua tahun lalu, timnya yang berisi pemain-pemain muda berbakat masih bisa terus bermain lebih baik.
"Masih ada banyak ruang untuk berkembang. Kami memiliki kelompok pemain yang sangat berbakat, tetapi banyak dari mereka masih sangat muda. Menggabungkan mereka dengan pemain-pemain yang lebih berpengalaman memberi kami stabilitas dan arah yang jelas," kata pelatih 64 tahun tersebut.
Lebih lanjut, De la Fuente berbicara tentang pemain bintangnya, Lamine Yamal, yang akan memainkan Piala Dunia pertamanya di usia 18 tahun. Musim ini Yamal membukukan 24 gol dan 18 assist dalam 45 pertandingan di semua kompetisi bagi Barcelona, sekaligus membantu Blaugrana menjuarai Liga Spanyol dan Piala Super Spanyol.
Baca Juga: Sejarah Baru Tercipta, Tak Ada Nama Pemain Real Madrid di Skuad Timnas Spanyol untuk Piala Dunia 2026
"Dia masih sangat muda. Dia debut bersama kami pada usia 16 tahun. Sekarang dia berusia 18 tahun dan kami menanamkan prinsip-prinsip dasar sepak bola kepadanya," kata De la Fuente. "Ini tentang mengajarkan nilai-nilai yang harus dia miliki, baik dalam sepak bola maupun kehidupan. Keduanya harus berjalan beriringan," tambah dia. (*)
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat