Luis de la Fuente Ingin Timnas Spanyol Kerahkan Segalanya pada Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente ingin timnya mengerahkan segalanya di setiap laga putaran final Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang dimulai pada bulan depan.

"Memainkan setiap pertandingan seolah itu adalah laga terakhir kami, menghormati lawan, dan siap bersaing untuk meraih pencapaian tertinggi. Satu-satunya hal yang kami minta adalah usaha, kerja keras, dan dedikasi. Hasil akan mengikuti dengan sendirinya," katanya dikutip dari laman resmi FIFA, Rabu.

Sebagai juara edisi 2010, Spanyol yang pada edisi tahun ini diperkuat delapan pemain Barcelona tapi tak ada satu pun penggawa Real Madrid, akan memulai persaingan dari Grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay.

Laga pertama La Furia Roja di babak ini adalah melawan tim debutan Tanjung Verde pada 15 Juni pukul 23.00 WIB di Stadion Mercedes-Benz, Atlanta, Amerika Serikat, sebelum meladeni Arab Saudi enam hari berselang di tempat yang sama. Spanyol lantas akan menghadapi Uruguay dalam laga pemungkas Grup H di Stadion Akron, Guadalajara, Meksiko pada 27 Juni pukul 07.00 WIB.

De la Fuente mengatakan bahwa setelah menjuarai Piala Eropa dua tahun lalu, timnya yang berisi pemain-pemain muda berbakat masih bisa terus bermain lebih baik.

"Masih ada banyak ruang untuk berkembang. Kami memiliki kelompok pemain yang sangat berbakat, tetapi banyak dari mereka masih sangat muda. Menggabungkan mereka dengan pemain-pemain yang lebih berpengalaman memberi kami stabilitas dan arah yang jelas," kata pelatih 64 tahun tersebut.

Lebih lanjut, De la Fuente berbicara tentang pemain bintangnya, Lamine Yamal, yang akan memainkan Piala Dunia pertamanya di usia 18 tahun. Musim ini Yamal membukukan 24 gol dan 18 assist dalam 45 pertandingan di semua kompetisi bagi Barcelona, sekaligus membantu Blaugrana menjuarai Liga Spanyol dan Piala Super Spanyol.