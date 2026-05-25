Luis de la Fuente Tegaskan Alasan Tak Panggil Pemain Real Madrid ke Skuad Spanyol Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente buka suara terkait absennya pemain Real Madrid dalam skuad La Roja untuk persiapan menuju Piala Dunia 2026. Keputusan tersebut langsung menjadi sorotan publik sepak bola Spanyol karena Real Madrid selama ini dikenal sebagai salah satu penyumbang pemain terbesar untuk tim nasional.

Dalam keterangannya kepada media Spanyol Diario As, Luis De la Fuente menegaskan tidak pernah memilih pemain berdasar asal klub. Faktor utama dalam menentukan skuad hanya kemampuan pemain untuk menyesuaikan diri dengan sistem permainan Timnas Spanyol.

”Saya tidak melihat klub pemain manapun, saya hanya melihat apakah mereka memiliki kemampuan bermain dengan kami,” ujar Luis de la Fuente.

Dia menambahkan, tidak memiliki sudut pandang subjektif terhadap klub tertentu. Pelatih berusia 64 tahun itu menilai profesionalisme harus berada di atas rivalitas ataupun tekanan publik.

”Saya tidak melihat apakah mereka berasal dari satu tim atau klub lain. Saya tidak memiliki mentalitas lokal yang mungkin dimiliki penggemar,” lanjut Luis de la Fuente.

Pernyataan tersebut muncul setelah daftar skuad terbaru Spanyol memicu perdebatan di kalangan suporter. Banyak penggemar mempertanyakan mengapa tidak ada satu pun pemain Real Madrid yang masuk dalam daftar, padahal beberapa nama dinilai tampil cukup konsisten sepanjang musim.

Di sisi lain, De la Fuente tampaknya tetap percaya dengan kerangka pemain yang selama ini dibangun. Mantan pelatih tim muda Spanyol itu dikenal lebih mengutamakan keseimbangan permainan kolektif dibanding reputasi besar seorang pemain.

Keputusan tersebut memang cukup berani, mengingat tekanan media di Spanyol terhadap pelatih tim nasional selalu tinggi. Terutama jika menyangkut pemain dari klub-klub besar seperti Real Madrid maupun FC Barcelona.