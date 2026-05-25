Luis de la Fuente Tegaskan Alasan Tak Panggil Pemain Real Madrid ke Skuad Spanyol Piala Dunia 2026

Pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente buka suara terkait absennya pemain Real Madrid dalam skuad La Roja untuk persiapan menuju Piala Dunia 2026. Keputusan tersebut langsung menjadi sorotan publik sepak bola Spanyol karena Real Madrid selama ini dikenal sebagai salah satu penyumbang pemain terbesar untuk tim nasional.
Dalam keterangannya kepada media Spanyol Diario As, Luis De la Fuente menegaskan tidak pernah memilih pemain berdasar asal klub. Faktor utama dalam menentukan skuad hanya kemampuan pemain untuk menyesuaikan diri dengan sistem permainan Timnas Spanyol.
”Saya tidak melihat klub pemain manapun, saya hanya melihat apakah mereka memiliki kemampuan bermain dengan kami,” ujar Luis de la Fuente.
Dia menambahkan, tidak memiliki sudut pandang subjektif terhadap klub tertentu. Pelatih berusia 64 tahun itu menilai profesionalisme harus berada di atas rivalitas ataupun tekanan publik.
”Saya tidak melihat apakah mereka berasal dari satu tim atau klub lain. Saya tidak memiliki mentalitas lokal yang mungkin dimiliki penggemar,” lanjut Luis de la Fuente.
Pernyataan tersebut muncul setelah daftar skuad terbaru Spanyol memicu perdebatan di kalangan suporter. Banyak penggemar mempertanyakan mengapa tidak ada satu pun pemain Real Madrid yang masuk dalam daftar, padahal beberapa nama dinilai tampil cukup konsisten sepanjang musim.
Di sisi lain, De la Fuente tampaknya tetap percaya dengan kerangka pemain yang selama ini dibangun. Mantan pelatih tim muda Spanyol itu dikenal lebih mengutamakan keseimbangan permainan kolektif dibanding reputasi besar seorang pemain.
Keputusan tersebut memang cukup berani, mengingat tekanan media di Spanyol terhadap pelatih tim nasional selalu tinggi. Terutama jika menyangkut pemain dari klub-klub besar seperti Real Madrid maupun FC Barcelona.
Meski demikian, De la Fuente tetap tenang menghadapi kritik. Dia menegaskan target utama adalah membangun skuad paling kompetitif untuk menghadapi Piala Dunia 2026, bukan memuaskan opini publik.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik