Skuad Spanyol untuk Piala Dunia 2026 Resmi Diumumkan, Luis de la Fuente Andalkan Generasi Baru

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Pelatih Luis de la Fuente tetap mempertahankan kerangka utama tim yang sebelumnya sukses di level Eropa, namun juga memberi ruang bagi sejumlah pemain muda yang tengah bersinar.

Nama-nama seperti Rodri, Pedri, hingga Lamine Yamal masih menjadi tulang punggung La Furia Roja. Kombinasi pemain senior dan generasi muda dinilai Luis de la Fuente menjadi kekuatan utama timnas Spanyol dalam menghadapi persaingan di turnamen piala dunia.

Di posisi penjaga gawang, David Raya tetap dipercaya sebagai salah satu opsi utama setelah tampil cukup konsisten bersama Arsenal. Selain Raya, timnas Spanyol juga membawa Joan Garcia dan Unai Simon yang sudah cukup berpengalaman di level internasional.

Sektor pertahanan dihuni sejumlah nama yang sedang berada dalam performa terbaiknya. Pau Cubarsi yang masih berusia 19 tahun kembali mendapat kepercayaan setelah tampil impresif bersama Barcelona.

Kehadiran Marc Cucurella, Pedro Porro, hingga Aymeric Laporte memberi variasi serta pengalaman di lini belakang. Salah satu perhatian tertuju pada Marcos Llorente yang kembali dipanggil karena fleksibilitas bermain di beberapa posisi. Selain itu, Alex Grimaldo juga menjadi opsi penting di sisi kiri berkat kontribusinya saat membantu Bayer Leverkusen tampil kompetitif di Eropa.

Di lini tengah, kekuatan utama Spanyol masih bertumpu pada Rodri. Gelandang Manchester City tersebut diproyeksikan menjadi pengatur tempo permainan sekaligus pemimpin di lapangan. Ia akan ditemani Pedri, Gavi, Martin Zubimendi, Fabian Ruiz, Alex Baena, dan Mikel Merino.

Kehadiran para gelandang ini menunjukkan identitas permainan Spanyol belum berubah. Luis de la Fuente tetap mengandalkan penguasaan bola, pergerakan cepat antar lini, dan kreativitas di area tengah.

Sementara itu, lini depan Spanyol dipenuhi pemain cepat dan agresif. Lamine Yamal kembali menjadi sorotan setelah performanya terus meningkat bersama Barcelona. Meski masih sangat muda, Yamal diprediksi menjadi salah satu pemain kunci Spanyol di turnamen.