AS umumkan Tim untuk Piala Dunia 2026, Pemain-pemain Klub Eropa akan Pimpin Perjuangan The Yanks

Christian Pulisic menjadi harapan utama Amerika Serikat untuk mencetak sejarah di Piala Dunia 2026. (Instagram/@cmpulisic)
JawaPos.com - Pelatih Mauricio Pochettino mengumumkan skuad final Amerika Serikat (AS) untuk putaran final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung dari Juni hingga Juli. Lewat akun X pada Rabu, Pochettino memanggil 26 pemain untuk membela AS dalam Piala Dunia 2026.
Di antara yang dipanggil Pochettino untuk masuk dalam tim berjuluk The Yanks itu adalah kiper Chris Brady, bek Max Arfsten dan Sergino Dest, gelandang Tyler Adams dan Sebastian Berhalter, serta striker Christian Pulisic. Amerika Serikat tergabung dalam Grup D bersama Australia, Paraguay dan Turki.
Kiper: Chris Brady, Matt Freese dan Matt Turner
Bek: Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally dan Auston Trusty
Gelandang: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Giovanni Reyna, Malik Tillman, dan Tim Weah
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat