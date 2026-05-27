Antara
Rabu, 27 Mei 2026 | 21.05 WIB

AS umumkan Tim untuk Piala Dunia 2026, Pemain-pemain Klub Eropa akan Pimpin Perjuangan The Yanks

Christian Pulisic menjadi harapan utama Amerika Serikat untuk mencetak sejarah di Piala Dunia 2026. (Instagram/@cmpulisic)

JawaPos.com - Pelatih Mauricio Pochettino mengumumkan skuad final Amerika Serikat (AS) untuk putaran final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung dari Juni hingga Juli. Lewat akun X pada Rabu, Pochettino memanggil 26 pemain untuk membela AS dalam Piala Dunia 2026.

Di antara yang dipanggil Pochettino untuk masuk dalam tim berjuluk The Yanks itu adalah kiper Chris Brady, bek Max Arfsten dan Sergino Dest, gelandang Tyler Adams dan Sebastian Berhalter, serta striker Christian Pulisic. Amerika Serikat tergabung dalam Grup D bersama Australia, Paraguay dan Turki. 

Skuad Amerika Serikat untuk  Piala Dunia 2026:

Kiper: Chris Brady, Matt Freese dan Matt Turner

Bek: Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally dan Auston Trusty

Gelandang: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Giovanni Reyna, Malik Tillman, dan Tim Weah

