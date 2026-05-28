Cara Mauricio Pochettino Umumkan Skuad AS untuk Piala Dunia 2026 Tuai Kritik Tajam

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, tengah menjadi sorotan setelah metode pengumuman skuad Piala Dunia 2026 miliknya memicu kontroversi di kalangan publik sepak bola Amerika Serikat.

Cara komunikasi yang digunakan mantan pelatih Tottenham Hotspur dan Paris Saint-Germain itu dinilai kurang tepat, terutama bagi pemain yang gagal masuk skuad final.

Pochettino diketahui mengumumkan daftar pemain yang lolos ke skuad utama tim nasional Amerika Serikat melalui video singkat yang dikirim lewat WhatsApp.

Setelah itu, para pemain juga menerima email resmi dari federasi. Sementara pemain yang tidak terpilih hanya mendapatkan pemberitahuan melalui email.

Keputusan tersebut langsung memancing perdebatan di media dan kalangan pecinta sepak bola Amerika Serikat.

Banyak pihak menilai cara tersebut terlalu dingin dan tidak menunjukkan pendekatan personal kepada pemain yang harus menerima kenyataan pahit gagal tampil di FIFA World Cup 2026.

Mantan pemain timnas Amerika Serikat yang kini menjadi analis ESPN, Herculez Gomez, bahkan menyebut metode itu sebagai sesuatu yang “diabolical” atau sangat buruk jika benar para pemain mengetahui pencoretan mereka hanya lewat email.

Meski mendapat banyak kritik, Pochettino tetap membela keputusannya. Dalam acara pengumuman skuad resmi di New York City, pelatih asal Argentina itu menegaskan bahwa momen tersebut memang hanya ditujukan untuk menyampaikan keputusan akhir, bukan untuk memberi motivasi atau pidato emosional kepada pemain.

Menurut Pochettino, situasi seperti ini memang selalu sulit bagi seorang pelatih. Ia mengaku memahami rasa kecewa para pemain yang gagal masuk daftar akhir, tetapi keputusan tetap harus diambil demi kepentingan tim.