Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 28 Mei 2026 | 15.56 WIB

Cara Mauricio Pochettino Umumkan Skuad AS untuk Piala Dunia 2026 Tuai Kritik Tajam

Mauricio Pochettino. (Istimewa) - Image

Mauricio Pochettino. (Istimewa)

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Amerika Serikat, Mauricio Pochettino, tengah menjadi sorotan setelah metode pengumuman skuad Piala Dunia 2026 miliknya memicu kontroversi di kalangan publik sepak bola Amerika Serikat. 

Cara komunikasi yang digunakan mantan pelatih Tottenham Hotspur dan Paris Saint-Germain itu dinilai kurang tepat, terutama bagi pemain yang gagal masuk skuad final.

Pochettino diketahui mengumumkan daftar pemain yang lolos ke skuad utama tim nasional Amerika Serikat melalui video singkat yang dikirim lewat WhatsApp. 

Setelah itu, para pemain juga menerima email resmi dari federasi. Sementara pemain yang tidak terpilih hanya mendapatkan pemberitahuan melalui email.

Keputusan tersebut langsung memancing perdebatan di media dan kalangan pecinta sepak bola Amerika Serikat. 

Banyak pihak menilai cara tersebut terlalu dingin dan tidak menunjukkan pendekatan personal kepada pemain yang harus menerima kenyataan pahit gagal tampil di FIFA World Cup 2026.

Mantan pemain timnas Amerika Serikat yang kini menjadi analis ESPN, Herculez Gomez, bahkan menyebut metode itu sebagai sesuatu yang “diabolical” atau sangat buruk jika benar para pemain mengetahui pencoretan mereka hanya lewat email.

Meski mendapat banyak kritik, Pochettino tetap membela keputusannya. Dalam acara pengumuman skuad resmi di New York City, pelatih asal Argentina itu menegaskan bahwa momen tersebut memang hanya ditujukan untuk menyampaikan keputusan akhir, bukan untuk memberi motivasi atau pidato emosional kepada pemain.

Menurut Pochettino, situasi seperti ini memang selalu sulit bagi seorang pelatih. Ia mengaku memahami rasa kecewa para pemain yang gagal masuk daftar akhir, tetapi keputusan tetap harus diambil demi kepentingan tim.

“Itu keputusan yang sangat menyakitkan bagi saya, tetapi itu bagian dari pekerjaan,” ujar Pochettino kepada media.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
USSF Belum Beri Kepastian Kontrak Jelang Piala Dunia 2026, Mauricio Pochettino Masuk Radar Pelatih AC Milan - Image
Sepak Bola Dunia

USSF Belum Beri Kepastian Kontrak Jelang Piala Dunia 2026, Mauricio Pochettino Masuk Radar Pelatih AC Milan

Jumat, 29 Mei 2026 | 13.25 WIB

AS umumkan Tim untuk Piala Dunia 2026, Pemain-pemain Klub Eropa akan Pimpin Perjuangan The Yanks - Image
Sepak Bola Dunia

AS umumkan Tim untuk Piala Dunia 2026, Pemain-pemain Klub Eropa akan Pimpin Perjuangan The Yanks

Rabu, 27 Mei 2026 | 21.05 WIB

Prediksi Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: Generasi Emas Mengincar Sejarah, Mauricio Pochettino Jadi Taruhan Besar - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: Generasi Emas Mengincar Sejarah, Mauricio Pochettino Jadi Taruhan Besar

Kamis, 21 Mei 2026 | 16.25 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore