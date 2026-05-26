Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 26 Mei 2026 | 08.12 WIB

Sejarah Baru Tercipta, Tak Ada Nama Pemain Real Madrid di Skuad Timnas Spanyol untuk Piala Dunia 2026

Lamine Yamal menjadi salah satu dari delapan pemain Barcelona yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Spanyol. (FIFA) - Image

Lamine Yamal menjadi salah satu dari delapan pemain Barcelona yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Spanyol. (FIFA)

JawaPos.com - Timnas Spanyol resmi umumkan 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Pelatih Luis de la Fuente tetap pakai banyak pemain muda sukses menjuarai Euro 2024.

Namun, ada fakta menarik yang langsung jadi sorotan publik sepak bola Spanyol.

Barcelona jadi klub dengan kontribusi pemain terbanyak dalam skuad Spanyol kali ini. Total delapan pemain Blaugrana dipanggil untuk tampil di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Nama-nama seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Dani Olmo, Ferran Torres, Eric Garcia, dan Joan Garcia masuk daftar akhir. Dominasi ini tunjukkan regenerasi pemain muda Barcelona mulai memberi dampak besar untuk tim nasional.

Di sisi lain, Real Madrid malah tidak punya satu pun wakil di skuad Spanyol untuk Piala Dunia 2026. Ini jadi sejarah baru karena kali pertama La Roja tampil tanpa pemain Los Blancos.

Absennya nama-nama seperti Dani Carvajal dan Dean Huijsen bikin dominasi Madrid di timnas terputus.

Padahal selama bertahun-tahun, Real Madrid selalu jadi penyumbang pemain penting untuk Spanyol di turnamen besar.

Meski begitu, kekuatan Spanyol masih sangat kompetitif. Di lini tengah, Luis de la Fuente tetap andalkan Rodri sebagai pusat permainan. Gelandang Manchester City itu akan ditemani Pedri, Fabian Ruiz, dan Martin Zubimendi yang konsisten sepanjang musim.

Sektor penyerangan juga jadi kekuatan utama La Roja. Lamine Yamal diprediksi jadi andalan setelah tampil luar biasa bersama Barcelona dua musim terakhir. Kecepatan dan kreativitas pemain 18 tahun ini dianggap bisa jadi pembeda di laga penting.

Selain Yamal, Spanyol juga punya Nico Williams, Dani Olmo, Ferran Torres, dan Mikel Oyarzabal yang buat lini depan makin berbahaya. Meski materi lini depan dan tengah sangat menjanjikan, pertahanan tetap jadi perhatian utama. Aymeric Laporte dan Marc Cucurella tetap jadi pemain senior yang diharapkan bisa jaga keseimbangan tim. Pau Cubarsi juga berpeluang dapat menit bermain besar meski masih muda. Dengan kombinasi pemain muda dan senior, Spanyol kembali jadi kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Ethan Nwaneri Jadi Training Player Timnas Inggris, Thomas Tuchel Ingin Skuad Piala Dunia Tetap Ideal - Image
Piala Dunia 2026

Ethan Nwaneri Jadi Training Player Timnas Inggris, Thomas Tuchel Ingin Skuad Piala Dunia Tetap Ideal

Senin, 25 Mei 2026 | 20.53 WIB

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026: Dimulai di Meksiko Berakhir di AS - Image
Piala Dunia 2026

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026: Dimulai di Meksiko Berakhir di AS

Senin, 25 Mei 2026 | 17.05 WIB

Luis de la Fuente Tegaskan Alasan Tak Panggil Pemain Real Madrid ke Skuad Spanyol Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Luis de la Fuente Tegaskan Alasan Tak Panggil Pemain Real Madrid ke Skuad Spanyol Piala Dunia 2026

Selasa, 26 Mei 2026 | 04.34 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore