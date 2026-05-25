Jadwal Lengkap Piala Dunia 2026: Dimulai di Meksiko Berakhir di AS

Ilustrasi Piala Dunia 2026. (Antara)
JawaPos.com - Organisasi induk sepak bola dunia atau FIFA akan menggelar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada 12 Juni hingga 20 Juli yang diikuti 48 tim nasional.
Berdasar laporan dalam laman resmi FIFA, acara pembukaan akan berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko pada 11 Juni. Sedangkan final atau penutupan digelar di Stadion MetLife, New York, Amerika Serikat.
Satu hari setelah acara pembukaan, persaingan dalam turnamen sepak bola internasional paling bergengsi edisi ke-23 itu mulai bergulir dengan dua pertandingan Grup A pada hari pertama.
Tuan rumah Meksiko menjamu Afrika Selatan menjadi laga pembuka diikuti Korea Selatan melawan Republik Ceko. Selanjutnya, tim-tim peserta yang terbagi di 12 grup akan bersaing di fase grup untuk mendapatkan tiket ke babak selanjutnya.
Jadwal Piala Dunia 2026
Jumat, 12 Juni
Pukul 02.00 WIB: Meksiko lawan Afrika Selatan (Grup A) - Stadion Azteca, Mexico City
Pukul 09.00 WIB: Korea Selatan lawan Republik Ceko (Grup A) - Stadion Akron, Guadalajara
Sabtu, 13 Juni
