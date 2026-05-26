Mbappe Kirim Pesan Emosional untuk Arbeloa usai Tinggalkan Bangku Pelatih Real Madrid

JawaPos.com - Perpisahan di Santiago Bernabeu usai laga melawan Athletic Bilbao menghadirkan banyak momen emosional bagi Real Madrid. Tidak hanya menjadi malam perpisahan beberapa pemain senior, pertandingan tersebut juga menandai berakhirnya masa tugas Alvaro Arbeloa di bangku pelatih tim utama Los Blancos.

Meski hanya berada di staf kepelatihan utama dalam waktu kurang dari enam bulan, Arbeloa ternyata meninggalkan kesan cukup mendalam bagi sejumlah pemain Madrid. Hal itu terlihat dari banyaknya pesan perpisahan yang muncul di media sosial setelah pertandingan berakhir.

Beberapa pemain inti Real Madrid seperti Antonio Rudiger, Jude Bellingham, Vinicius Junior hingga Kylian Mbappe kompak memberikan ucapan khusus untuk mantan bek timnas Spanyol tersebut. Rudiger menjadi salah satu pemain pertama yang mengunggah pesan perpisahan. Bek asal Jerman itu mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Arbeloa selama bekerja bersama di Madrid.

Ucapan tersebut langsung dibalas Arbeloa dengan kalimat sederhana namun hangat. Dia menyebut Rudiger sebagai my warrior, sebuah julukan yang diyakini menggambarkan kedekatan mereka selama menghadapi musim yang tidak mudah bersama Los Blancos.

Tak lama setelah itu, Brahim Diaz juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya kepada Arbeloa. Sang pelatih pun membalas dengan pujian tinggi kepada pemain asal Maroko tersebut. Arbeloa menyebut Brahim sebagai pemain bertalenta besar sekaligus pribadi yang luar biasa di dalam maupun luar lapangan.

”Thank you, coach,” tulis pesan singkat Jude Bellingham.

Meski singkat, Arbeloa memberikan respons panjang yang menunjukkan betapa besarnya rasa hormatnya kepada gelandang Inggris tersebut. Dia menyebut Bellingham sebagai sosok pemimpin alami, profesional sejati, pemain kelas dunia, dan pribadi yang sangat baik. Hubungan keduanya memang terlihat cukup dekat sepanjang musim ini.

Vinicius Junior juga tidak ketinggalan menyampaikan salam perpisahan. Penyerang Brasil itu berterima kasih atas kepercayaan dan perhatian yang diberikan Arbeloa selama berada di tim utama Madrid.