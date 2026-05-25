Ethan Nwaneri Jadi Training Player Timnas Inggris, Thomas Tuchel Ingin Skuad Piala Dunia Tetap Ideal

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengonfirmasi bahwa gelandang muda Arsenal Ethan Nwaneri akan menjadi bagian dari kelompok pemain yang ikut dalam sesi latihan jelang Piala Dunia 2026. Nwaneri menjadi satu dari empat pemain muda yang dipanggil sebagai training players untuk membantu persiapan timnas Inggris.

Selain Ethan Nwaneri, tiga nama lain yang turut dipanggil ialah penyerang Liverpool berusia 17 tahun Rio Ngumoha, gelandang Fulham Josh King, serta pemain Bournemouth Alex Scott. Mereka akan bergabung dalam kamp pelatihan timnas Inggris di Florida sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen piala dunia.

Dilansir dari The Athletic, Ethan Nwaneri yang menghabiskan paruh kedua musim ini sebagai pemain pinjaman di klub Prancis Marseille akan memperkuat skuad Timnas Inggris dalam dua laga uji coba melawan Selandia Baru pada 7 Juni dan Kosta Rika pada 11 Juni. Kedua pertandingan itu akan berlangsung di Florida sebagai bagian dari rangkaian pemanasan sebelum piala dunia dimulai.

Setelah menjalani dua laga uji coba di Florida, skuad Inggris akan melanjutkan perjalanan ke Kansas City yang akan menjadi markas mereka selama Piala Dunia berlangsung. Inggris dijadwalkan memulai kampanye mereka pada 18 Juni dengan menghadapi Kroasia, sebelum melawan Ghana dan Panama di Grup L.

Ethan Nwaneri sendiri merupakan pemain internasional Inggris U-21 yang bergabung dengan Marseille pada Januari 2026 yang dipinjam dari Arsenal. Pada paruh pertama musim, Nwaneri hanya mencatatkan empat kali starter bersama Arsenal. Bersama Marseille, gelandang serang berusia 19 tahun itu tampil dalam 11 pertandingan dan mencetak dua gol.

Dalam konferensi pers usai mengumumkan skuad final berisi 26 pemain, Tuchel menjelaskan alasan pemanggilan para pemain muda itu. Tuchel menilai kehadiran mereka penting untuk menjaga keseimbangan skuad sekaligus mengatur beban bermain para pemain inti.

”Kami akan membawa beberapa pemain muda untuk berlatih bersama kami dan menjaga ukuran skuad tetap ideal. Ini memberi kami banyak opsi dalam dua pertandingan persahabatan untuk mengatur menit bermain dan beban pemain,” ujar Tuchel.

Tuchel juga memberikan pujian khusus kepada Alex Scott yang sebelumnya sempat gagal masuk dalam daftar awal. ”Alex Scott sudah dikonfirmasi, begitu juga Rio Ngumoha dan Josh King. Akan ada satu pemain tambahan lagi, tetapi belum bisa diumumkan karena belum final,” lanjut dia.