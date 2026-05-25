Ethan Nwaneri Jadi Training Player Timnas Inggris, Thomas Tuchel Ingin Skuad Piala Dunia Tetap Ideal

Ethan Nwaneri masuk skuad latihan Timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. (@ethannwaneri/X)
JawaPos.com - Pelatih tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengonfirmasi bahwa gelandang muda Arsenal Ethan Nwaneri akan menjadi bagian dari kelompok pemain yang ikut dalam sesi latihan jelang Piala Dunia 2026. Nwaneri menjadi satu dari empat pemain muda yang dipanggil sebagai training players untuk membantu persiapan timnas Inggris.
Selain Ethan Nwaneri, tiga nama lain yang turut dipanggil ialah penyerang Liverpool berusia 17 tahun Rio Ngumoha, gelandang Fulham Josh King, serta pemain Bournemouth Alex Scott. Mereka akan bergabung dalam kamp pelatihan timnas Inggris di Florida sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen piala dunia.
Dilansir dari The Athletic, Ethan Nwaneri yang menghabiskan paruh kedua musim ini sebagai pemain pinjaman di klub Prancis Marseille akan memperkuat skuad Timnas Inggris dalam dua laga uji coba melawan Selandia Baru pada 7 Juni dan Kosta Rika pada 11 Juni. Kedua pertandingan itu akan berlangsung di Florida sebagai bagian dari rangkaian pemanasan sebelum piala dunia dimulai.
Setelah menjalani dua laga uji coba di Florida, skuad Inggris akan melanjutkan perjalanan ke Kansas City yang akan menjadi markas mereka selama Piala Dunia berlangsung. Inggris dijadwalkan memulai kampanye mereka pada 18 Juni dengan menghadapi Kroasia, sebelum melawan Ghana dan Panama di Grup L.
Ethan Nwaneri sendiri merupakan pemain internasional Inggris U-21 yang bergabung dengan Marseille pada Januari 2026 yang dipinjam dari Arsenal. Pada paruh pertama musim, Nwaneri hanya mencatatkan empat kali starter bersama Arsenal. Bersama Marseille, gelandang serang berusia 19 tahun itu tampil dalam 11 pertandingan dan mencetak dua gol.
Dalam konferensi pers usai mengumumkan skuad final berisi 26 pemain, Tuchel menjelaskan alasan pemanggilan para pemain muda itu. Tuchel menilai kehadiran mereka penting untuk menjaga keseimbangan skuad sekaligus mengatur beban bermain para pemain inti.
”Kami akan membawa beberapa pemain muda untuk berlatih bersama kami dan menjaga ukuran skuad tetap ideal. Ini memberi kami banyak opsi dalam dua pertandingan persahabatan untuk mengatur menit bermain dan beban pemain,” ujar Tuchel.
Tuchel juga memberikan pujian khusus kepada Alex Scott yang sebelumnya sempat gagal masuk dalam daftar awal. ”Alex Scott sudah dikonfirmasi, begitu juga Rio Ngumoha dan Josh King. Akan ada satu pemain tambahan lagi, tetapi belum bisa diumumkan karena belum final,” lanjut dia.
”Saya senang mereka bersama kami, terutama Alex yang sempat menerima kabar mengecewakan karena tidak lolos seleksi awal. Namun, reaksinya luar biasa. Komitmen dan keinginannya untuk tetap ikut dalam pra-kamp menunjukkan karakter dan semangatnya. Saya sangat senang dia ada di sini karena itu keputusan yang sangat tipis. Ini kesempatan baginya untuk selangkah lebih dekat ke tim utama dan mendapatkan caps,” tambah Tuchel.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik