Arsenal Cemas Jelang Final Liga Champions Lawan PSG, Noni Madueke dan Christian Norgaard dalam Pantauan?

JawaPos.com - Arsenal kembali dibuat cemas hanya beberapa hari sebelum final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.

Setelah sempat mulai mendapatkan kembali beberapa pemain penting, The Gunners kini harus menghadapi kekhawatiran baru menyusul cedera yang dialami Noni Madueke saat menghadapi Crystal Palace.

Madueke Ditarik Keluar Saat Arsenal Menang

Melansir Standard Sport, Madueke tampil sebagai starter ketika Arsenal menang 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park pada Minggu malam.

Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran dalam laga tersebut dengan membuat sembilan perubahan dari tim yang sebelumnya mengalahkan Burnley.

Dengan gelar Premier League sudah berada di tangan Arsenal, Arteta memang memanfaatkan pertandingan terakhir musim itu untuk mengistirahatkan sejumlah pemain inti sebelum final Liga Champions di Budapest pada 30 Mei mendatang.

Namun, rencana itu sedikit terganggu ketika Madueke harus ditarik keluar menjelang akhir pertandingan. Pemain sayap yang juga masuk skuad Piala Dunia Inggris itu terlihat memegangi otot paha kirinya saat mendapat perawatan dari tim medis Arsenal.

Meski sempat menimbulkan kekhawatiran, Madueke masih mampu berjalan sendiri menuju pinggir lapangan sebelum akhirnya digantikan Viktor Gyokeres.

Kondisi Madueke Masih Dipantau