Arsenal Menang Dramatis, Noni Madueke Ungkap Kondisinya Usai Sempat Terlihat Cedera Kontra Crystal Palace

Noni Madueke. (Dok. Instagram/@nonzinoo10)
JawaPos.com - Noni Madueke sempat membuat pendukung Arsenal khawatir setelah terlihat mengalami masalah fisik dalam kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park.
Pemain sayap berusia 24 tahun itu tampil impresif dan mencetak gol kedua The Gunners sebelum akhirnya ditarik keluar menjelang akhir pertandingan.
Saat berjalan meninggalkan lapangan untuk digantikan Viktor Gyokeres, Madueke terlihat memegangi otot paha kirinya. Momen itu langsung memunculkan kekhawatiran, apalagi Arsenal kini bersiap menghadapi final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.
Madueke Langsung Beri Sinyal Positif
Untungnya bagi Arsenal dan Mikel Arteta, kondisi Madueke tampaknya tidak terlalu serius. Tak lama setelah pertandingan berakhir, mantan pemain Chelsea itu aktif di media sosial dan terlihat santai menikmati momen kemenangan bersama rekan-rekan setimnya.
Melansir Football London, Madueke lebih dulu mengunggah video bersama Eberechi Eze di Instagram Story dengan caption singkat namun penuh sindiran:
"Diam saja, diam saja, diam saja!"
Ia kemudian mengunggah selfie bersama Bukayo Saka sambil melakukan gesture air mata dengan jari telunjuk mereka dan menjulurkan lidah ke kamera.
Gestur santai itu dianggap sebagai tanda bahwa masalah yang dialaminya kemungkinan tidak terlalu parah.
Arsenal Tutup Musim dengan Kemenangan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik