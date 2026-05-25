Arsenal Menang Dramatis, Noni Madueke Ungkap Kondisinya Usai Sempat Terlihat Cedera Kontra Crystal Palace

JawaPos.com - Noni Madueke sempat membuat pendukung Arsenal khawatir setelah terlihat mengalami masalah fisik dalam kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park.

Pemain sayap berusia 24 tahun itu tampil impresif dan mencetak gol kedua The Gunners sebelum akhirnya ditarik keluar menjelang akhir pertandingan.

Saat berjalan meninggalkan lapangan untuk digantikan Viktor Gyokeres, Madueke terlihat memegangi otot paha kirinya. Momen itu langsung memunculkan kekhawatiran, apalagi Arsenal kini bersiap menghadapi final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.

Madueke Langsung Beri Sinyal Positif

Untungnya bagi Arsenal dan Mikel Arteta, kondisi Madueke tampaknya tidak terlalu serius. Tak lama setelah pertandingan berakhir, mantan pemain Chelsea itu aktif di media sosial dan terlihat santai menikmati momen kemenangan bersama rekan-rekan setimnya.

Melansir Football London, Madueke lebih dulu mengunggah video bersama Eberechi Eze di Instagram Story dengan caption singkat namun penuh sindiran:

"Diam saja, diam saja, diam saja!"

Ia kemudian mengunggah selfie bersama Bukayo Saka sambil melakukan gesture air mata dengan jari telunjuk mereka dan menjulurkan lidah ke kamera.

Gestur santai itu dianggap sebagai tanda bahwa masalah yang dialaminya kemungkinan tidak terlalu parah.