Aprillia JP
Senin, 25 Mei 2026 | 23.59 WIB

Nottingham Forest Amankan Murillo, Kontrak Baru Berlaku Hingga 2030

Nottingham Forest perpanjang kontrak Murillo hingga 2030. (@officialnffc/X)

JawaPos.com - Nottingham Forest resmi mengumumkan bahwa Murillo telah menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya bertahan di klub hingga 2030. Kesepakatan itu membuat kontrak Murillo bertambah satu tahun dari kontrak sebelumnya yang masih berlaku hingga 2029.

Kabar itu disampaikan Nottingham Forest melalui pernyataan resmi pada Sabtu (24/5). Pemain berusia 23 tahun itu mengungkapkan rasa bahagianya setelah kembali memperpanjang masa baktinya. Murillo menyebut keputusan itu membuatnya bahagia.

“Ini adalah perpanjangan kontrak kedua saya di klub dan saya merasa sangat bahagia. Ini seperti mimpi dan sangat penting bagi saya, keluarga, dan karier saya. Ini menunjukkan betapa pentingnya saya bagi klub dan bahwa mereka memiliki kepercayaan kepada saya,” ujar Murillo dikutip dari situs resmi Nottingham Forest.

Murillo juga menyampaikan apresiasi kepada para pendukung Forest yang dianggap memiliki peran besar dalam perjalanan tim. “Saya juga ingin berterima kasih kepada para penggemar karena mereka sangat penting, bukan hanya bagi saya tetapi juga bagi tim. Saya merasa sangat bangga,” tambahnya.

Dilansir dari The Athletic, Murillo sendiri bergabung dengan Nottingham Forest dari klub Brasil Corinthians pada Agustus 2023 dengan nilai transfer sekitar GBP 11 juta (sekitar Rp 263 miliar). Sejak saat itu, Murillo telah tampil sebanyak 114 kali dan mencetak empat gol.

Pada musim ini, pemain asal Brasil itu telah mencatatkan 39 penampilan di semua kompetisi. Murillo juga ikut berperan dalam keberhasilan Nottingham Forest bertahan dari degradasi dan melaju hingga babak semifinal Liga Europa.

Pelatih Nottingham Forest Vitor Pereira sebelumnya telah menegaskan keinginannya untuk mempertahankan para pemain kunci tim pada bursa transfer musim panas mendatang. Perpanjangan kontrak Murillo pun dianggap sebagai langkah nyata klub dalam menjaga fondasi skuad.

Meski Nottingham Forest berpotensi kehilangan gelandang Elliot Anderson yang diminati Manchester City, manajemen klub tetap berkomitmen membangun tim dari inti pemain yang ada.

Pereira meyakini bahwa kombinasi pemain seperti Murillo, Nikola Milenkovic, Neco Williams, dan Morgan Gibbs-White dapat menjadi fondasi kuat untuk menghadapi musim depan dengan lebih kompetitif.

Murillo sendiri sebelumnya sempat menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa berkat performa impresifnya. Sebagai bek tengah kidal yang mampu menguasai bola dan memiliki kecepatan, Murillo mampu membentuk duet solid bersama Milenkovic di lini pertahanan.

