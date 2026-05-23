3 Pemain Arsenal yang Wajib Diwaspadai PSG di Final Liga Champions

Tiga pemain kunci Arsenal bisa jadi penentu kemenangan lawan PSG di final Liga Champions. (ig @declanrice)
JawaPos.com - Final Liga Champions musim ini menghadirkan duel panas antara Arsenal dan Paris Saint-Germain. Di satu sisi, PSG mendapat kabar baik dengan potensi kembalinya Achraf Hakimi dan Ousmane Dembele. Namun di sisi lain, Arsenal datang dengan kepercayaan diri tinggi usai memastikan gelar Premier League.
Tim asuhan Mikel Arteta memang terlihat semakin matang musim ini. Solid saat bertahan, tajam ketika menyerang, dan punya karakter kuat di laga besar. Tidak heran jika PSG harus benar-benar waspada terhadap beberapa pemain kunci Arsenal yang berpotensi menjadi pembeda di final nanti.
Melansir PSG Post, berikut tiga pemain Arsenal yang bisa menjadi ancaman serius untuk PSG di final Liga Champions.
David Raya mungkin bukan pemain yang paling sering mendapat sorotan utama, tetapi kontribusinya musim ini benar-benar luar biasa. Kiper asal Spanyol tersebut kembali menutup musim sebagai pemilik clean sheet terbanyak di Premier League. Itu menjadi kali ketiga secara beruntun dia meraih pencapaian tersebut, bukti konsistensinya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di dunia saat ini.
Arsenal juga tampil sangat solid bersama Raya di bawah mistar. The Gunners hanya kebobolan 26 gol di Premier League musim ini dan baru kemasukan enam gol sepanjang perjalanan mereka di Liga Champions.
Dengan lini depan PSG yang dipenuhi pemain cepat dan agresif, penampilan Raya bisa menjadi faktor penentu. Jika dia tampil dalam performa terbaiknya, Arsenal punya peluang besar meredam ancaman dari lini serang tim Luis Enrique.
PSG bukan cuma harus memikirkan satu pemain, tetapi juga duet bek tengah Arsenal yang musim ini tampil luar biasa: Gabriel dan William Saliba.
Keduanya menjadi fondasi utama kebangkitan Arsenal dalam beberapa musim terakhir. Kombinasi fisik, ketenangan, dan kemampuan membaca permainan membuat duet ini menjadi salah satu pasangan bek terbaik di Eropa.
Bukan hanya kuat dalam bertahan, Gabriel dan Saliba juga sangat berbahaya dalam situasi bola mati. Arsenal musim ini memang sering memanfaatkan skema set-piece sebagai senjata utama mereka.
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!
Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan