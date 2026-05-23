3 Pemain Arsenal yang Wajib Diwaspadai PSG di Final Liga Champions

JawaPos.com - Final Liga Champions musim ini menghadirkan duel panas antara Arsenal dan Paris Saint-Germain. Di satu sisi, PSG mendapat kabar baik dengan potensi kembalinya Achraf Hakimi dan Ousmane Dembele. Namun di sisi lain, Arsenal datang dengan kepercayaan diri tinggi usai memastikan gelar Premier League.

Tim asuhan Mikel Arteta memang terlihat semakin matang musim ini. Solid saat bertahan, tajam ketika menyerang, dan punya karakter kuat di laga besar. Tidak heran jika PSG harus benar-benar waspada terhadap beberapa pemain kunci Arsenal yang berpotensi menjadi pembeda di final nanti.

Melansir PSG Post, berikut tiga pemain Arsenal yang bisa menjadi ancaman serius untuk PSG di final Liga Champions.

1. David Raya Jadi Tembok Terakhir Arsenal David Raya mungkin bukan pemain yang paling sering mendapat sorotan utama, tetapi kontribusinya musim ini benar-benar luar biasa. Kiper asal Spanyol tersebut kembali menutup musim sebagai pemilik clean sheet terbanyak di Premier League. Itu menjadi kali ketiga secara beruntun dia meraih pencapaian tersebut, bukti konsistensinya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di dunia saat ini.

Arsenal juga tampil sangat solid bersama Raya di bawah mistar. The Gunners hanya kebobolan 26 gol di Premier League musim ini dan baru kemasukan enam gol sepanjang perjalanan mereka di Liga Champions.

Dengan lini depan PSG yang dipenuhi pemain cepat dan agresif, penampilan Raya bisa menjadi faktor penentu. Jika dia tampil dalam performa terbaiknya, Arsenal punya peluang besar meredam ancaman dari lini serang tim Luis Enrique.

Baca Juga:2 Pemain Arsenal Terancam Tak Dapat Medali Juara Premier League

2. Gabriel dan William Saliba, Duo Bek yang Sulit Ditembus PSG bukan cuma harus memikirkan satu pemain, tetapi juga duet bek tengah Arsenal yang musim ini tampil luar biasa: Gabriel dan William Saliba.

Keduanya menjadi fondasi utama kebangkitan Arsenal dalam beberapa musim terakhir. Kombinasi fisik, ketenangan, dan kemampuan membaca permainan membuat duet ini menjadi salah satu pasangan bek terbaik di Eropa.