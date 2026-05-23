2 Pemain Arsenal Terancam Tak Dapat Medali Juara Premier League

JawaPos.com - Untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, Arsenal akhirnya kembali duduk di singgasana sepak bola Inggris. Kepastian gelar Premier League 2025-26 datang pada 19 Mei setelah Manchester City gagal mengalahkan Bournemouth, sekaligus menandai keberhasilan besar proyek pembangunan ulang yang dipimpin Mikel Arteta.

Sejak datang pada 2019, Arteta memang perlahan mengubah wajah Arsenal. Dari tim yang sempat kehilangan identitas dan daya saing, The Gunners kini kembali menjadi kekuatan utama Inggris. Gelar ini pun menjadi trofi liga pertama Arsenal sejak era Invincibles musim 2003-04.

Bagi fans, ceritanya sederhana, Arsenal juara, trofi diangkat, pesta dimulai. Tapi di balik selebrasi itu, ada satu detail menarik yang jarang dibahas. Tidak semua pemain otomatis mendapatkan medali juara Premier League.

Apa Aturan Pembagian Medali Premier League? Premier League memberikan total 40 medali kepada klub juara untuk dibagikan kepada pemain, staf pelatih, dan orang-orang penting di balik layar klub. Namun, ada syarat utama untuk mendapatkan medali secara otomatis, seorang pemain harus tampil minimal lima kali di Premier League selama musim berjalan.

Aturan ini sebenarnya lebih longgar dibanding masa lalu. Sebelum musim 2012-13, pemain wajib mencatatkan 10 penampilan untuk bisa otomatis menerima medali juara.

Meski terdengar sederhana, aturan ini sering memunculkan situasi rumit. Terutama untuk pemain muda, kiper cadangan, atau anggota skuad yang berkontribusi besar dalam latihan tetapi minim menit bermain.

Sebagian besar skuad utama Arsenal jelas sudah melewati batas minimal lima pertandingan. Nama seperti Ethan Nwaneri juga dipastikan lolos. Gelandang muda tersebut mencatatkan enam penampilan liga sebelum dipinjamkan ke Marseille pada paruh kedua musim. Sesuai aturan Premier League, penampilan sebelum masa peminjaman tetap dihitung.

Ada juga Max Dowman yang sukses mencapai syarat minimal dan kini tercatat sebagai juara Premier League termuda dalam sejarah. Kehadiran para pemain muda ini sekaligus memperlihatkan keberhasilan akademi Hale End dalam menyuplai talenta untuk tim utama Arsenal era Arteta.