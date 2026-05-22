Alasan Mikel Arteta Tidak Ikut Merayakan Kemenangan Gelar Liga Inggris Bersama Para Pemain Arsenal

Pelatih Arsenal Mikel Arteta. (Gilang Galiartha/Antara)
JawaPos.com - Arsenal akhirnya mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun untuk kembali menjadi juara Inggris. Kepastian itu datang pada Selasa (19/5) malam setelah Manchester City gagal mengalahkan Bournemouth di Vitality Stadium.
The Gunners sebenarnya sudah lebih dulu menjalankan tugas mereka dengan kemenangan tipis 1-0 atas Burnley sehari sebelumnya. Hasil tersebut membuat tekanan berada di pihak Manchester City yang wajib menang demi menjaga persaingan gelar tetap hidup hingga pekan terakhir.
Namun semuanya berubah ketika Bournemouth tampil luar biasa dan berhasil menahan City 1-1. Gol telat Erling Haaland memang menyelamatkan satu poin untuk tim Pep Guardiola, tetapi hasil itu tetap tidak cukup untuk menghentikan Arsenal menjadi juara.
Menariknya, ketika para pemain Arsenal larut dalam pesta besar di tempat latihan Sobha Realty Training Centre, satu sosok penting justru tidak terlihat di tengah perayaan tersebut: Mikel Arteta.
Melansir Give Me Sport, pelatih asal Spanyol itu memang sengaja memilih tidak hadir bersama skuad saat pertandingan Manchester City berlangsung. Sebaliknya, Arteta memutuskan menonton laga tersebut dari rumah bersama keluarganya.
Keputusan itu sebenarnya sudah ia ungkapkan sehari sebelumnya usai kemenangan melawan Burnley.
”Saya rasa kita semua adalah pendukung Bournemouth karena kita tahu apa artinya. Saya pikir rambut saya tidak akan pernah rontok, tetapi pekerjaan ini akan mengujinya hingga batas maksimal,” kata Arteta.
”Aku tidak tahu berapa lama aku akan menontonnya, tapi aku akan berada di depan TV. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa menontonnya. Aku berencana menontonnya bersama keluargaku, tapi aku tidak tahu berapa lama,” imbuh dia.
Ucapan tersebut terasa menggambarkan betapa tegangnya situasi yang dirasakan Arteta. Setelah bertahun-tahun membangun ulang Arsenal dan beberapa kali nyaris juara, momen penentuan kali ini jelas membawa tekanan emosional luar biasa.
