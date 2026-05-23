Prediksi Crystal Palace vs Arsenal: Duel Santai tapi Sarat Gengsi di Pekan Terakhir Liga Inggris

JawaPos.com - Musim Premier League 2025/2026 segera berakhir dan Arsenal punya satu misi terakhir sebelum benar-benar menutup kompetisi domestik mereka.

The Gunners dijadwalkan bertandang ke markas Crystal Palace di Selhurst Park pada Minggu (24/5/2026) malam WIB dalam laga pekan terakhir Premier League atau Liga Inggris.

Meski hasil pertandingan ini tidak lagi menentukan posisi kedua tim di klasemen, duel diperkirakan tetap berjalan menarik.

Arsenal datang dengan status juara Premier League musim ini, sementara Crystal Palace ingin menjaga momentum sebelum tampil di final UEFA Conference League.

Keberhasilan Arsenal mengunci gelar juara menjadi salah satu cerita terbesar musim ini. Tim asuhan Mikel Arteta tampil sangat konsisten sepanjang musim dan mampu memanfaatkan momen ketika Manchester City kehilangan poin penting di pekan-pekan akhir.

Gelar tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang Arsenal untuk kembali menjadi penguasa Inggris.

Atmosfer positif pun masih terasa di ruang ganti maupun di kalangan suporter yang menyambut sukses tim mereka dengan penuh antusias.

Meski sudah memastikan trofi Premier League, Arsenal dipastikan tetap tampil serius saat menghadapi Crystal Palace.