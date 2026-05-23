Michael Carrick Resmi jadi Pelatih Permanen Manchester United

JawaPos.com - Klub Liga Inggris Manchester United resmi mengumumkan mengangkat Michael Carrick sebagai pelatih permanen setelah sebelumnya sejak awal tahun ini berstatus pelatih interim, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, Carrick menandatangani kontrak baru sebagai pelatih permanen bersama Manchester United dengan durasi dua tahun atau hingga 2028.

Carrick mengatakan dirinya sangat bangga mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pelatih permanen Manchester United dan siap untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

"Mengemban tanggung jawab memimpin klub sepak bola istimewa kami ini membuat saya sangat bangga. Selama lima bulan terakhir, kelompok pemain ini telah menunjukkan bahwa mereka mampu mencapai standar ketahanan, kebersamaan, dan tekad yang kami tuntut di sini," ungkap Carrick.

Selanjutnya pelatih berkebangsaan Inggris tersebut mengajak Manchester United melangkah maju bersama dengan tujuan serta ambisi yang jelas dengan memperebutkan gelar-gelar tertinggi.

Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester United Jason Wilcox mengatakan Carrick telah sepenuhnya layak mendapatkan kesempatan untuk terus memimpin tim.

Menurutnya, selama menjadi pelatih interim, Carrick berhasil memberikan hasil positif di lapangan dan pendekatannya yang selaras dengan nilai-nilai, tradisi, dan sejarah klub.

"Prestasi Michael dalam membawa klub kembali ke Liga Champions tidak boleh diremehkan. Dia telah membangun ikatan yang kuat dengan para pemain dan dapat berbangga dengan budaya kemenangan di Carrington dan di ruang ganti, yang terus kami kembangkan," kata Wilcox.