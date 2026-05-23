Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 23 Mei 2026 | 14.41 WIB

Michael Carrick Resmi jadi Pelatih Permanen Manchester United

Pelatih Manchester United Michael Carrick. (ig @manutd) - Image

Pelatih Manchester United Michael Carrick. (ig @manutd)

JawaPos.com - Klub Liga Inggris Manchester United resmi mengumumkan mengangkat Michael Carrick sebagai pelatih permanen setelah sebelumnya sejak awal tahun ini berstatus pelatih interim, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, Carrick menandatangani kontrak baru sebagai pelatih permanen bersama Manchester United dengan durasi dua tahun atau hingga 2028.

Carrick mengatakan dirinya sangat bangga mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pelatih permanen Manchester United dan siap untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

"Mengemban tanggung jawab memimpin klub sepak bola istimewa kami ini membuat saya sangat bangga. Selama lima bulan terakhir, kelompok pemain ini telah menunjukkan bahwa mereka mampu mencapai standar ketahanan, kebersamaan, dan tekad yang kami tuntut di sini," ungkap Carrick.

Selanjutnya pelatih berkebangsaan Inggris tersebut mengajak Manchester United melangkah maju bersama dengan tujuan serta ambisi yang jelas dengan memperebutkan gelar-gelar tertinggi.

Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester United Jason Wilcox mengatakan Carrick telah sepenuhnya layak mendapatkan kesempatan untuk terus memimpin tim.

Menurutnya, selama menjadi pelatih interim, Carrick berhasil memberikan hasil positif di lapangan dan pendekatannya yang selaras dengan nilai-nilai, tradisi, dan sejarah klub.

"Prestasi Michael dalam membawa klub kembali ke Liga Champions tidak boleh diremehkan. Dia telah membangun ikatan yang kuat dengan para pemain dan dapat berbangga dengan budaya kemenangan di Carrington dan di ruang ganti, yang terus kami kembangkan," kata Wilcox.

Selama kurang lebih empat bulan membesut Manchester United, Carrick telah melalui 16 pertandingan dengan mengemas 11 kemenangan, tiga hasil imbang dan menelan dua kekalahan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Michael Carrick Sebut Luke Shaw Pantas Dipanggil ke Timnas Inggris - Image
Sepak Bola Dunia

Michael Carrick Sebut Luke Shaw Pantas Dipanggil ke Timnas Inggris

Selasa, 19 Mei 2026 | 19.41 WIB

Roy Keane Masih Belum Yakin Michael Carrick Bisa Tangani Manchester United - Image
Sepak Bola Dunia

Roy Keane Masih Belum Yakin Michael Carrick Bisa Tangani Manchester United

Selasa, 19 Mei 2026 | 16.56 WIB

Resmi! Casemiro Tinggalkan Manchester United, Farewell Bareng Michael Carrick Hadapi Nottingham Forest - Image
Sepak Bola Dunia

Resmi! Casemiro Tinggalkan Manchester United, Farewell Bareng Michael Carrick Hadapi Nottingham Forest

Minggu, 17 Mei 2026 | 16.09 WIB

Terpopuler

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya! - Image
1

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

2

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

3

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

6

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

7

8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!

8

Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara

9

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

10

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore