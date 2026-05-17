Resmi! Casemiro Tinggalkan Manchester United, Farewell Bareng Michael Carrick Hadapi Nottingham Forest

JawaPos.com – One more year, one more year, Casemiro. Chant itu beberapa kali menggema dari tribun Stretford End, sudut paling berisik di Old Trafford, ketika Manchester United mengalahkan Aston Villa pada Maret lalu.

Casemiro, yang sempat dicap negatif sebagai simbol kebijakan transfer mahal United, justru menunjukkan performa impresif selama paruh kedua musim ini.

Ironisnya, momen tersebut terjadi setelah United mengumumkan pada Januari lalu bahwa gelandang bertahan timnas Brasil itu akan meninggalkan klub di akhir musim ini.

Matchweek ke-37 Premier League lawan Nottingham Forest di Old Trafford malam nanti (siaran langsung Vidio pukul 18.30 WIB) bukan hanya laga kandang penungkas The Red Devils—julukan United—musim ini. Tetapi juga jadi penampilan terakhir Casemiro di Old Trafford.

“Bagi saya pribadi, dan bagi kami, apa yang telah dia berikan kepada kami sangat luar biasa. Meski akan berakhir, tetapi dia tetap terlibat membantu tim dan menunjukkan penampilan terbaiknya,” kata pelatih United Michael Carrick seperti dikutip dari Manchester Evening News.

“Tentu dia pernah mengalami pasang surut, seperti kami semua, tetapi cara dia menyelesaikan musim ini dengan sangat kuat serta hubungan yang terjalin dengan para pendukung sungguh luar biasa untuk dilihat,” imbuh Carrick yang juga bermain sebagai gelandang bertahan United periode 2006–2018 tersebut.

Bangkit di Era Carrick

Sejak Carrick mengambil alih tim pada Januari lalu, performa Casemiro memang kembali meningkat. Pemain 34 tahun yang direkrut dari Real Madrid dengan nilai transfer EUR 70,65 juta (Rp 1,2 triliun) itu tampil sebagai starter dalam 14 dari 15 pertandingan di bawah Carrick sekaligus mencetak lima gol—catatan apik untuk gelandang bertahan.

Menurut The Sun, Casemiro merasa dirinya masih mampu bertahan semusim lagi di United jika Carrick ditunjuk lebih cepat. Kedekatan Carrick disebut membantu wakil kapten timnas Brasil itu menjaga kondisi fisik tetap stabil sepanjang paruh musim kedua.