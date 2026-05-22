Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Jumat, 22 Mei 2026 | 23.13 WIB

Tiket Liga Champions ke-6 Premier League: Antara Kepentingan Inggris dan AFC Bournemouth

Unai Emery dengan trofi Liga Europa setelah membawa Aston Villa mengalahkan SC Freiburg di final. (Aston Villa) - Image

Unai Emery dengan trofi Liga Europa setelah membawa Aston Villa mengalahkan SC Freiburg di final. (Aston Villa)

JawaPos.com - Seiring Aston Villa memenangi Liga Europa, Premier League berpeluang meloloskan wakil keenam di fase league Liga Champions musim depan. Itu dengan catatan Aston Villa yang saat ini menempati peringkat keempat (62 poin) turun ke peringkat kelima. Saat ini peringkat kelima ditempati Liverpool FC (LFC) dengan 59 poin.

LFC diuntungkan dengan diferensiasi gol lebih baik, surplus 10 gol, dibandingkan surplus 6 gol milik The Villans –sebutan Aston Villa. Dalam matchweek pemungkas pada Minggu (24/5), Villa harus tandang ke Manchester City, Stadion Etihad. Sementara LFC bermain kandang, Anfield, melawan Brentford FC.

Aston Villa berhadapan dengan kepentingan Inggris (bisa meloloskan enam wakil ke Liga Champions, Red),” tulis Birmingham Live.

Jika situasi itu terealisasi, maka Aston Villa memakai slot juara Liga Europa di Liga Champions. Sementara slot lima besar Premier League untuk Liga Champions musim depan ditempati Arsenal, Manchester City, Manchester United, LFC, dan tim yang finis keenam. Posisi yang saat ini ditempati AFC Bournemouth.

Jika Rabu (20/5) lalu The Cherries –sebutan AFC Bournemouth– menggagalkan peluang juara City (menahan seri 1-1), maka akhir pekan nanti mereka berharap City bisa mengalahkan Villa.

Itu juga dengan catatan The Cherries tidak kalah saat bertandang ke Nottingham Forest di City Ground. Sebab, peringkat ketujuh Brighton & Hove Albion hanya tertinggal tiga poin (53-56) dengan Bournemouth. Brighton juga memiliki surplus gol lebih baik (+9 berbanding +4 milik Bournemouth).

’’Kami ingin mengakhiri musim dengan meneruskan catatan tidak terkalahkan kami (dalam 17 laga terakhir atau 4,5 bulan terakhir, Red) dan semoga bisa lolos ke sana (Liga Champions),’’ kata Rayan Rocha, wide attacker Bournemouth, dilansir dari Bournemouth Daily Echo.

Rayan, 19 tahun, ingin melengkapi akhir musim indahnya setelah pekan ini namanya masuk dalam skuad final (26 pemain) timnas Brasil di Piala Dunia 2026. Padahal, dia baru punya 1 caps. Rayan menyisihkan nama top seperti Richarlison (Tottenham Hotspur), Antony (Real Betis), dan Savinho (City). 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Saud Abdulhamid Cetak Sejarah di Lens, Bek Arab Saudi Pertama Siap Tampil di Liga Champions Eropa - Image
Sepak Bola Dunia

Saud Abdulhamid Cetak Sejarah di Lens, Bek Arab Saudi Pertama Siap Tampil di Liga Champions Eropa

Kamis, 21 Mei 2026 | 17.39 WIB

Ousmane Dembele Jalani Perawatan Cedera Jelang Final Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Ousmane Dembele Jalani Perawatan Cedera Jelang Final Liga Champions

Selasa, 19 Mei 2026 | 18.36 WIB

Resmi! Hansi Flick Tetap di Barcelona hingga 2028, Trofi Liga Champions Jadi Ambisi Pasti - Image
Sepak Bola Dunia

Resmi! Hansi Flick Tetap di Barcelona hingga 2028, Trofi Liga Champions Jadi Ambisi Pasti

Selasa, 19 Mei 2026 | 06.55 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong! - Image
1

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

4

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

5

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

6

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

7

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

8

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

9

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore