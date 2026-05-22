Tiket Liga Champions ke-6 Premier League: Antara Kepentingan Inggris dan AFC Bournemouth

JawaPos.com - Seiring Aston Villa memenangi Liga Europa, Premier League berpeluang meloloskan wakil keenam di fase league Liga Champions musim depan. Itu dengan catatan Aston Villa yang saat ini menempati peringkat keempat (62 poin) turun ke peringkat kelima. Saat ini peringkat kelima ditempati Liverpool FC (LFC) dengan 59 poin.

LFC diuntungkan dengan diferensiasi gol lebih baik, surplus 10 gol, dibandingkan surplus 6 gol milik The Villans –sebutan Aston Villa. Dalam matchweek pemungkas pada Minggu (24/5), Villa harus tandang ke Manchester City, Stadion Etihad. Sementara LFC bermain kandang, Anfield, melawan Brentford FC.

”Aston Villa berhadapan dengan kepentingan Inggris (bisa meloloskan enam wakil ke Liga Champions, Red),” tulis Birmingham Live.

Jika situasi itu terealisasi, maka Aston Villa memakai slot juara Liga Europa di Liga Champions. Sementara slot lima besar Premier League untuk Liga Champions musim depan ditempati Arsenal, Manchester City, Manchester United, LFC, dan tim yang finis keenam. Posisi yang saat ini ditempati AFC Bournemouth.

Jika Rabu (20/5) lalu The Cherries –sebutan AFC Bournemouth– menggagalkan peluang juara City (menahan seri 1-1), maka akhir pekan nanti mereka berharap City bisa mengalahkan Villa.

Itu juga dengan catatan The Cherries tidak kalah saat bertandang ke Nottingham Forest di City Ground. Sebab, peringkat ketujuh Brighton & Hove Albion hanya tertinggal tiga poin (53-56) dengan Bournemouth. Brighton juga memiliki surplus gol lebih baik (+9 berbanding +4 milik Bournemouth).

’’Kami ingin mengakhiri musim dengan meneruskan catatan tidak terkalahkan kami (dalam 17 laga terakhir atau 4,5 bulan terakhir, Red) dan semoga bisa lolos ke sana (Liga Champions),’’ kata Rayan Rocha, wide attacker Bournemouth, dilansir dari Bournemouth Daily Echo.